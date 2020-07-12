Украинские психиатрические больницы дофинансируют на уровне прошлого года. Сейчас Минздрав разрабатывает план для создания действенной психиатрической службы.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге в воскресенье, 12 июля, пишет 24 канал.

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В Минздраве заявили, что приняли антикризисные шаги. Так, в частности начиная с июля и до конца года, будут дофинансированы все психиатрические больницы на уровне бюджета прошлого года.

Кроме того, Министерство здравоохранения занимается созданием психиатрической службы.

Максим Степанов “Отдельно мы разрабатываем план, в частности, общаемся с Министерством социальной политики, потому что психиатрическая служба стоит на стыке с Министерством социальной политики, с социальными службами, каким образом нам создать действенную психиатрическую службу”.

Степанов добавил, что на реформирование психиатрической службы требуется время, а также отметил, что "столкнулся с последствиями деятельности" прошлого руководства Минздрава в психиатрических заведениях.

По словам министра, с 1 апреля обнаружили существенное недофинансирование психиатрических больниц, в сравнении с прошлым годом. В некоторых заведениях это доходит до 50-70%.

В украинских психиатрических больницах находится около 22 тысяч людей с хроническими психическими заболеваниями.

Конечно, психиатрическая служба нуждается в реформировании, и существенном реформировании. И об этом вам скажет, пожалуй, каждый медицинский работник, работающий в этих больницах,

– добавил Степанов.

Министр отметил, что это обломки советской системы, на которые наложилась наша реальность.