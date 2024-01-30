44-річний волинянин Сергій Шаріков протягом минулого року відчував задишку та сильний біль в області серця. Лікарі, до яких він звернувся, діагностували у нього стенокардію та порушення кровопостачання міокарда і запропонували лікування препаратами.

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Спочатку це принесло поліпшення стану, але згодом стан погіршився і за словами пацієнта, у нього був настільки пекучий біль і задишка, що він не міг піднятися на третій поверх

Перша операція на серці за допомогою робота

Після цього Сергія звернувся до спеціалістів у лікарню святого Пантелеймона. Після коронарографії йому встановили діагноз – ішемічна хвороба серця.

На момент звернення одна із головних артерій у серці Сергія була звужена аж на 80%. Відповідно кровопостачання цією судиною було вже майже відсутнє. Такий стан лікарі називають передінфарктним. Пацієнт потребував термінової операції на серці,

– повідомили лікарі.

Команда кардіохірургів, яку очолив керівник Центру серця та судин Роман Домашич, вирішили здійснити операцію за допомогою робота Da Vinci. Цей підхід має ряд переваг: він мінімізує травму, забезпечує високу точність і прискорює процес відновлення. Підготуватися до такого втручання львівських хірургів тривала майже рік, проходячи стажування у провідних медичних центрах США та Європи.

Операція пройшла успішно

Сергій став першим пацієнтом в Україні, якому вдалися провести операцію на серці за допомогою роботизованого асистента. Через чотири невеликі проколи хірурги змогли дістатися до серцевого м'яза чоловіка, відокремити артерію від волокон міокарда і відновити нормальне кровопостачання.

"Це був довгий шлях до проведення такого втручання, але ми впорались. І нині ми вже готуємося до наступного роботичного втручання на серці. Ми зараз на шляху до розвитку роботичної кардіохірургії в Україні", – розповів Роман Домашич.

Процедура тривала понад три години та пройшла успішно. Через чотири дні після операції Сергія виписали з лікарні без будь-яких скарг.