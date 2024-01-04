Серце має захисний мішок, який заповнений рідиною – це перикард. При перикардиті він запалюється, і в нього може проникати кров або рідина. Це викликає біль у грудях та високу температуру. Причина перикардиту часто невідома, хоча в більшості людей це вірусна інфекція.
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Чому виникає перикардит
Але запалення може бути непрямим результатом інфекції. Натомість вірус стимулює імунну систему до атаки та запалення перикардиту. Хронічний перикардит розвивається повільно і триває понад три місяці. Зазвичай це результат аутоімунних захворювань – вовчаку, склеродермії та ревматоїдного артриту. При цих хворобах імунна система виробляє антитіла, які помилково атакують тканини або клітини організму.
Інші можливі причини перикардиту:
- Серцевий напад чи операція на серці.
- Інфекційне захворювання.
- Ниркова недостатність,
- ВІЛ, СНІД,
- рак,
- туберкульоз.
- Травми від нещасних випадків, наприклад, ушкоджень серця чи грудей унаслідок автомобільної аварії.
Як лікують перикардит
Лікування перикардиту залежить від того, що його спричиняє. Лікар може порекомендувати безрецептурні протизапальні знеболювальні – аспірин чи ібупрофен, що зменшить біль та запалення.
При сильному болю лікар може призначити колхіцин та стероїди, наприклад, преднізолон. Якщо перикардит з'явився через бактеріальну інфекцію, виписують антибіотики, а якщо через скупчення рідини навколо серця, проводять дренаж або операцію.