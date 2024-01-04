Сердце имеет защитный мешок, заполненный жидкостью – это перикард. При перикардите он воспаляется и в него может проникать кровь или жидкость. Это вызывает боль в груди и высокую температуру. Причина перикардита часто не известна, хотя у большинства людей это вирусная инфекция.

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Почему возникает перикардит

Но воспаление может быть косвенным результатом инфекции. Вирус стимулирует иммунную систему к атаке и воспалению перикардита. Хронический перикардит развивается медленно и длится более трех месяцев. Обычно это результат аутоиммунных заболеваний – волчанки, склеродермии и ревматоидного артрита. При этих болезнях иммунная система вырабатывает антитела, ошибочно атакующие ткани или клетки организма.

Другие возможные причины перикардита:

Сердечный приступ или операция на сердце.

Инфекционное заболевание.

Почечная недостаточность,

ВИЧ, СПИД,

рак,

туберкулез.

Травмы от несчастных случаев, например, повреждений сердца или груди в результате автомобильной аварии.

Как лечат перикардит

Лечение перикардита зависит от того, что его приводит. Врач может порекомендовать безрецептурные противовоспалительные обезболивающие – аспирин или ибупрофен, что уменьшит боль и воспаление.

При сильной боли врач может назначить колхицин и стероиды, например преднизолон. Если перикардит появился из-за бактериальной инфекции, выписывают антибиотики, а если из-за скопления жидкости вокруг сердца, проводят дренаж или операцию.