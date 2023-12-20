Представили его исследователи Северо-Западного университета, данные опубликованы в Натура Biomedical Engineering. Отмечают, что это действительно важное открытие, ведь аневризм аорты – это смертельное состояние, которое не проявляет явных симптомов заранее.

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В ходе исследования медики измеряли аномальный рост аорты, используя вибрацию стенки сосуда во время прохождения крови. Устойчивое трепетание предполагало нормальный рост, зато нестабильность с высокой вероятностью указывала на будущую аномалию и ее потенциальный разрыв.

Сущность нового метода

Для расчета FIP достаточно одного сканирования 4D-проточной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Показатель обеспечивает высокую точность в прогнозировании того, как поведет себя аневризма, позволяя врачам рано выявлять группы с высоким риском и соответственно действовать так, чтобы предотвратить опасные изменения в размерах аорты.

Заметьте. Аневризмы аорты, известные как "тихие убийцы", часто остаются незамеченными до наступления сердечно-сосудистой катастрофы. Фундаментальные принципы возникновения аневризмы до сих пор были неизвестны, а новый метод может стать эффективным инструментом для прогнозирования роста аневризмы.

Перспектива открытия

Авторы исследования отмечают, что раннее выявление аневризмы будет побуждать пациентов изменить образ жизни и начать раннее лечение, чтобы предотвратить катастрофу – разрыв аорты.

Предлагаемый подход, основанный на физических принципах, имеет целью изменить стандарты прогнозирования сердечных патологий, обеспечивая более точные инструменты диагностики и предупреждения.