Презентували його дослідники Північно-західного університету, дані опубліковані в Nature Biomedical Engineering. Зазначають, що це дійсно важливе відкриття, адже аневризма аорти – це смертельний стан, який не проявляє явних симптомів заздалегідь.

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У ході дослідження медики вимірювали аномальний ріст аорти, використовуючи вібрації стінки судини під час проходження крові. Стійке тріпотіння передбачало нормальний ріст, натомість нестабільність із високою ймовірністю вказувала на майбутню аномалію і її потенційний розрив.

Суть нового методу

Для розрахунку FIP достатньо одного сканування 4D-проточної магнітно-резонансної томографії (МРТ). Показник забезпечує високу точність у прогнозуванні того, як поведе себе аневризма, даючи змогу лікарям рано виявляти групи з високим ризиком і відповідно діяти так, що попередити небезпечні зміни у розмірах аорти.

Зауважте. Аневризми аорти, відомі як "тихі вбивці", часто залишаються непоміченими до настання серцево-судинної катастрофи. Фундаментальні принципи виникнення аневризми, досі були невідомі, а новий метод може стати ефективним інструментом для прогнозування зростання аневризми.

Перспектива відкриття

Автори дослідження наголошують, що раннє виявлення аневризми спонукатиме пацієнтам змінити спосіб життя та розпочати раннє лікування, аби запобігти катастрофі – розриву аорти.

Пропонований підхід, заснований на фізичних принципах, і має на меті змінити стандарти прогнозування серцевих патологій, забезпечуючи більш точні інструменти діагностики та попередження.