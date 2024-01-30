44-летний волынянин Сергей Шариков в течение прошлого года ощущал одышку и сильную боль в области сердца. Врачи, к которым он обратился, диагностировали у него стенокардию и нарушение кровоснабжения миокарда и предложили лечение препаратами.

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Сначала это принесло улучшение состояния но впоследствии состояние ухудшилось и по словам пациента у него была настолько жгучая боль и одышка, что он не мог подняться на третий этаж.

Первая операция на сердце с помощью робота

После этого Сергей обратился к специалистам в больницу святого Пантелеймона. После коронарографии ему установили диагноз ишемическая болезнь сердца.

К моменту обращения одна из главных артерий в сердце Сергея была сужена на 80%. Соответственно кровоснабжение этим сосудом уже почти отсутствовало. Такое состояние врачи называют предынфарктным. Пациент нуждался в срочной операции на сердце

сообщили врачи.

Команда кардиохирургов возглавил руководитель Центра сердца и сосудовРоман Домашичрешили совершить операцию с помощью робота Da Vinci. Этот подход имеет ряд преимуществ: он минимизирует травму, обеспечивает высокую точность и ускоряет процесс восстановления. Подготовиться к такому вмешательству львовских хирургов длилась почти год, проходя стажировку в ведущих медицинских центрах США и Европы.

Операция прошла успешно

Сергей стал первым пациентом в Украине, которому удалось провести операцию на сердце с помощью роботизированного ассистента. Через четыре небольших прокола хирурги смогли добраться до сердечной мышцы мужчины отделить артерию от волокон миокарда и восстановить нормальное кровоснабжение.

"Это был долгий путь к проведению такого вмешательства, но мы справились. И сейчас мы уже готовимся к следующему рабочему вмешательству на сердце. Мы сейчас на пути к развитию кардиохирургии в Украине" рассказал Роман Домашич.

Процедура длилась более трех часов и прошла успешно. Через четыре дня после операции Сергея выписали из больницы без каких-либо жалоб.