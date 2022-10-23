Не підлягають призову особи, що визнані військово-лікарськими комісіями непридатними. Хто може отримати довідку про непридатність до військової служби, розібрався 24 канал.

Увага Чи будуть проводити в Україні додаткову мобілізацію

Довідка. Перелік громадян, що не підлягають призову, визначений в ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Не підпадають під мобілізацію військовозобов'язані, визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я або ж повністю непридатними з виключенням з військового обліку.

Висновок про непридатність до військової служби робить тільки військово-лікарська комісія!

Кожен призовник проходить повноцінний медичний огляд хірургом, терапевтом, дерматологом, стоматологом, невропатологом, психіатром, офтальмологом, оториноларингологом, а за умови наявності медичних показань – додатково лікарями інших спеціальностей.

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Законодавство передбачає низку хвороб, за наявності яких військовозобов'язаних чоловіків можуть тимчасово не взяти на службу або ж взагалі визнати непридатним – у мирний та/або воєнний час.

Які хвороби є протипоказаними для мобобілізації

Перелік захворювань, які дозволяють уникнути військової служби у мирний час – суттєво ширший, аніж у воєнний.

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

Наприклад, кишкові інфекційні хвороби, бактеріальні зоонози, вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи, вірусні геморагічні гарячки, вірусні інфекційні хвороби з ушкодженням шкіри та слизових оболонок, гельмінтози, педикульоз та наслідки інфекційних та паразитарних хвороб є протипоказом для військової служби в мирний період. А от у воєнний час такі пацієнти вважаються обмежено придатними.

Своєю чергою, активний прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини вважається достатньою підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. Тоді як туберкульоз легень без виділення мікобактерій та розпаду легеневої тканини чи клінічно вилікуваний робить особу непридатною для військової служби в мирний час, але обмежено придатною – у воєнний.

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є хворі на тяжкі форми вірусних гепатитів, а також ті, має зумовлену ВІЛ хворобу, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо.

Новоутворення

Підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку є:

первинні та вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування;

швидко та повільно прогресуючі злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин (лімфогранульоматоз, неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, усі види лейкозів тощо), зі значними змінами у складі крові і періодичними загостреннями;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій зі значними порушеннями функцій.

Решта онкозахворювань роблять громадянина непридатним до військової служби у мирний час та обмежено придатним – у воєнний. Тимчасова непридатність або обмежена придатність у таких випадках визначається індивідуально.

Хвороби крові і кровотворних органів

Причиною для непридатності до служби з виключенням з військового обліку можуть бути швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій анемії, порушення згортання крові, геморагічні стани, інші хвороби крові, порушення з залученням імунного механізму тощо.

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин, їх наслідки.

Усі хвороби щитоподібної залози (окрім новоутворень), усі типи цукрового діабету, порушення інших ендокринних залоз, порушення обміну речовин, зокрема всі види ожиріння зі значними порушеннями функцій є підставою для непридатності до військової служби як у мирний, так і у воєнний час.

Розлади психіки та поведінки

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є хворі, що мають:

різко виражені стійкі психічні розлади;

розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю чи наркотиків) при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами;

шизофренію, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;

невротичні розлади при різко виражених, стійких хворобливих проявах;

різко виражені поведінкові розлади, зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій;

глибоку та тяжку розумову відсталість.

Психічні розлади

Інші розлади психіки й поведінки можуть бути причиною для непридатності до служби у мирний час, проте у воєнний – придатність призовника оцінюється в індивідуальному порядку.

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Хвороби нервової системи

Підставою для повної непридатності до військової служби можуть бути:

швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій запальні хвороби ЦНС (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес тощо);

прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній (крім вегетосудинної) тощо;

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;

швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи.

Хвороби ока та придаткового апарату

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються лише особи, що мають:

виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (усі види катаракти), судинної оболонки; хвороби скловидного тіла та очного яблука; неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів тощо;

відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

усі форми глаукоми у розвиненій і подальших стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будьякого ока в одному із меридіанів більше 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 6,0 дптр;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту; відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Хвороби вуха

У більшості випадків особи з такими захворюваннями є непридатні до військової служби у мирний час та обмежено придатні – у воєнний час.

Підставою для виключення з військового обліку може бути лише стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота.

Хвороби системи кровообігу

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються пацієнти:

із серцевою недостатністю II-Б-III стадії у випадку некоронагенних хворобах серця;

із серцевою недостатністю II-Б - III стадії у випадку ішемічних хвороб серця;

із гіпертонічною хворобою III стадії;

із цереброваскулярними хворобами (наприклад, інфаркт головного мозку чи інсульт) зі значними порушеннями функцій;

із хворобами артерій, артеріол та капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози тощо) зі значними порушеннями кровообігу та функцій.

Хвороби органів дихання

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються лише ті, хто має хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів та легенів зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання. А також хворі на тяжку персистуючу бронхіальну астму.

Хвороби органів травлення

Підставами для виключення з військового обліку є:

щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), включаючи аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки, апендикса, кишечнику та очеревини зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій;

різноманітні грижі зі значними порушеннями функцій.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Підставою для виключення з військового обліку особи може бути атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, пухирчатка звичайна, герпетиформний дерматит.

Решта шкірних захворювань роблять особу непридатною для військової служби в мирний період або тимчасово непридатною.

Хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є особи, хворі на артропатії, хвороби суглобів та хребта, набуті деформації та дефекти пальців чи кінцівок зі значними порушеннями функцій.

А також після двосторонніх ампутацій верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні чи односторонній ампутаціїнижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки.

Хвороби сечостатевої системи

Підставами для виключення з військового обліку є хвороби нирок та сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій та нирковою недостатністю.

Жінки також визнаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку у випадку запальних хвороб органів малого тазу та незапальних хвороб статевих органів зі значними порушеннями функцій.

Вади розвитку, деформації та хромосомні порушення

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є особи з вродженими вадами розвитку зі значними порушеннями функцій.

Травми, отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин

Підставами для повної непридатності до військової служби є травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо, політравми, а також термічні та хімічні опіки, відмороження, отруєння лікарськими засобами, медикаментами та хімічними речовинами, інші дії зовнішніх чинників зі значним порушенням функцій.

Довідка. Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого, тобто з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді її продовжували вже чотири рази. Рішення про продовження мобілізації та воєнного стану мають прийняти до 20 листопада 2022 року

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