Не подлежат призыву лица, признанные военно-врачебными комиссиями непригодными. Кто может получить справку о непригодности к военной службе, разобрался 24 канала.

Внимание Будут ли проводить в Украине дополнительную мобилизацию

Справка. Перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Не подпадают под мобилизацию военнообязанные, признанные в соответствии с выводом ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из военного учета.

Вывод о непригодности к военной службе делает только военно-врачебная комиссия!

Каждый призывник проходит полноценный медицинский осмотр хирургом, терапевтом, дерматологом, стоматологом, невропатологом, психиатром, офтальмологом, оториноларингологом, а при наличии медицинских показаний – дополнительно врачами других специальностей.

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Законодательство предусматривает ряд болезней, при наличии которых военнообязанных мужчин могут временно не взять на службу или вообще признать непригодным – в мирное и/или военное время.

Какие болезни противопоказаны для мобобилизации

Список заболеваний, позволяющих избежать военной службы в мирное время – существенно шире, чем в военное.

Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания

Например, кишечные инфекционные болезни, бактериальные зоонозы, вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы, вирусные геморрагические лихорадки, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых оболочек, гельминтозы, педикулез и последствия инфекционных и паразитарных болезней являются противопоказанием. А в военное время такие пациенты считаются ограниченно пригодными.

В свою очередь активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани считается достаточным основанием для непригодности к военной службе с исключением из военного учета. В то время как туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный делает лицо непригодным для военной службы в мирное время, но ограниченно пригодным – в военное.

Непригодны к военной службе с исключением из военного учета больные тяжелыми формами вирусных гепатитов, а также имеющие обусловленную ВИЧ болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.

Новообразование

Основанием для непригодности к военной службе с исключением из военного учета есть:

первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;

быстро и медленно прогрессирующие злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов и т.п.), со значительными изменениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Остальные онкозаболевания делают гражданина непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным – в военное. Временная непригодность или ограниченная пригодность в таких случаях определяется индивидуально.

Болезни крови и кроветворных органов

Причиной непригодности к службе с исключением из военного учета могут быть быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций анемии, нарушения свертывания крови, геморрагические состояния, другие болезни крови, нарушения с привлечением иммунного механизма и т.д.

Болезни эндокринной системы, нарушения питания и нарушения обмена веществ, их последствия.

Все болезни щитовидной железы (кроме новообразований), все типы сахарного диабета, нарушение других эндокринных желез, нарушение обмена веществ, в том числе все виды ожирения со значительными нарушениями функций, являются основанием для непригодности к военной службе как в мирное, так и в военное время.

Расстройства психики и поведения

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета больные, имеющие:

резко выраженные стойкие психические расстройства;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;

шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические расстройства при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях;

резко выраженные поведенческие расстройства, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;

глубокую и тяжелую умственную отсталость.

Психические расстройства

Другие расстройства психики и поведения могут служить причиной непригодности к службе в мирное время, однако в военное время – пригодность призывника оценивается в индивидуальном порядке.

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Болезни нервной системы

Основанием для полной непригодности к военной службе могут быть:

быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс и т.п.);

прогрессирующие, со значительными нарушениями функций системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой);

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Болезни глаза и придаточного аппарата

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются только имеющие:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки; болезни стекловидного тела и глазного яблока; неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты; отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Болезни уха

В большинстве случаев лица с такими заболеваниями непригодны к военной службе в мирное время и ограниченно пригодны – в военное время.

Основанием для исключения из военного учета может быть только стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота.

Болезни системы кровообращения

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета признаются пациенты:

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных болезнях сердца;

с сердечной недостаточностью II-Б – III стадии в случае ишемических болезней сердца;

с гипертонической болезнью III стадии;

с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций;

с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются только те, у которых хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания. А также больны тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Болезни органов пищеварения

Основаниями для исключения из военного учета являются:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций;

всевозможные грыжи со значительными нарушениями функций.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Основанием для исключения из военного учета лица может быть атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит.

Остальные кожные заболевания делают лицо непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Непригодны к военной службе с исключением из военного учета лица, больные артропатией, болезни суставов и позвоночника, приобретенные деформации и дефекты пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций.

А также после двусторонних ампутаций верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Болезни мочеполовой системы

Основанием для исключения из военного учета являются болезни почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью.

Женщины также признаются непригодными к военной службе с исключением из военного учета в случае воспалительных заболеваний органов малого таза и невоспалительных заболеваний половых органов со значительными нарушениями функций.

Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета лица с врожденными пороками развития со значительными нарушениями функций.

Травмы, отравления и другие последствия действия внешних причин

Основаниями для полной непригодности к военной службе являются травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т.д. факторов со значительным нарушением функций