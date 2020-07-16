У МОЗ розглядають варіант зниження прохідного балу із ЗНО для вступу на окремі спеціальності до медуніверситетів. Причиною цьому є брак студентів, які не хочуть вступати на конкретні спеціальності.

Тому МОЗ порушило питання про зменшення прохідного балу зі ЗНО до 130. Про це сказав очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Зменшення прохідного балу може стосуватися лише спеціальностей "Педіатрія" та "Санітарний лікар".

Останні 5 років було системне знищення (попиту – 24 канал), зокрема й щодо вищезгаданих спеціальностей. Нам конче не вистачає епідеміологів,

– завив Степанов.

Очільник МОЗ зауважив, що зменшення прохідного балу не є остаточним рішенням розв'язання проблеми.

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ЗНО для спеціальностей "Педіатрія" та "Санітарний лікар"

Наразі для вступу до медичного університету за спеціальністю "Педіатрія" абітурієнт повинен скласти ЗНО з таких предметів:

Українська мова та література;

Біологія або хімія;

Фізика або математика.

А мінімальна кількість балів не може бути менше за 150 балів по другому і третьому конкурсних предметів. Те ж саме стосується й абітурієнтів, що обрали для себе спеціальність "Санітарний лікар".