В Минздраве рассматривают вариант снижения проходного балла по ВНО для поступления на отдельные специальности в медуниверситеты. Причиной этому является нехватка студентов, которые не хотят поступать на конкретные специальности.

Поэтому Минздрав поставил вопрос об уменьшении проходного балла по ВНО до 130. Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Уменьшение проходного балла может касаться только специальностей "Педиатрия" и "Санитарный врач".

Последние 5 лет было системное уничтожение (спроса – 24 канал), в том числе и по вышеупомянутым специальностям. Нам крайне не хватает эпидемиологов,

– заявил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что уменьшение проходного балла не является окончательным решением решения проблемы.

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ВНО для специальностей "Педиатрия" и "Санитарный врач"

Сейчас для поступления в медицинский университет по специальности "Педиатрия" абитуриент должен сдать ВНО по следующим предметам:

Украинский язык и литература;

Биология или химия;

Физика или математика.

А минимальное количество баллов не может быть меньше 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам. То же самое касается и абитуриентов, которые выбрали для себя специальность "Санитарный врач".