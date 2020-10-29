Понад 2 мільйони 430 тисяч пацієнтів, які нині лікуються за програмою "Доступні ліки", ризикують залишитися без доступу до цієї програми.

Про це написала нардеп від партії "Голос", ексзаступниця міністра охорони здоров'я Ольга Стефанішина на своїй сторінці у фейсбуці.

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Стефанішина додала, що приватні лікарі та медцентри, які сьогодні надають безоплатні послуги пацієнтам у рамках медреформи, припинять це робити.

"Зараз це 611 медзакладів, більшість з яких надають первинну допомогу. А все тому, що Міністерство фінансів України планує зобов'язати всі заклади, які працюють з державою, перевести свої рахунки з банків у державне казначейство. Уже є проєкт постанови", – заявила нардеп.

Заявою Стефанішина відреагувала на інформацію про те, що Мінфін розіслав на погодження іншими органами постанову, яка переводить розрахунки НСЗУ з аптеками, лікарнями, приватними лікарями у держказначейство.

"Тобто – у совок, ручне управління коштами й пекельну систему оплат, якої абсолютно точно не витримають аптеки та приватні заклади і ФОПи. Більше того, гроші можуть забрати з казначейського рахунка в будь-який момент - і лікарні чи аптеки їх не отримають. Як-от зараз ковідні використовуються на дороги,

– написала вона.

За словами Стефанішиної, Мінфін хоче "перекласти кошти з однієї кишеню в іншу."

"Це одноразова акція, яка на якийсь час допоможе уряду "зробити вигляд", що кошти в бюджеті є, ціною незалежності та ефективності медичних закладів. Ціною здоров'я мільйонів українців. Яких ще реформ вам не вистачає?" – додала ексзаступниця міністра охорони здоров'я.

Що таке "Доступні ліки"?

Це програма, яка працює з квітня 2017 року. Її мета – забезпечити громадян України необхідними ліками. За рецептом лікаря вони можуть отримати безкоштовно або з доплатою медичні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми.

З початку функціонування програми пацієнти з вищеперерахованими хворобами отримали ліки за понад 32 мільйонами рецептів на суму понад 1,6 мільярда гривень.