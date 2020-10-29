Более 2 миллионов 430 тысяч пациентов, которые сейчас лечатся по программе "Доступные лекарства", рискуют остаться без доступа к этой программе.

Об этом написала нардеп от партии "Голос", экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина на своей странице в фейсбуке.

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Стефанишина добавила, что частные врачи и медцентры, которые сегодня предоставляют бесплатные услуги пациентам в рамках медреформы, прекратят это делать.

"Сейчас это 611 медучреждений, большинство из которых оказывают первичную помощь. А все потому, что Министерство финансов Украины планирует обязать все заведения, которые работают с государством, перевести свои счета из банков в государственное казначейство. Уже есть проект постановления", – заявила нардеп.

Заявлением Стефанишина отреагировала на информацию о том, что Минфин разослал на согласование другими органами постановление, которое переводит расчеты НСЗУ с аптеками, больницами, частными врачами в госказначейство.

То есть – в совок, ручное управление средствами и адскую систему оплат, которую совершенно точно не выдержат аптеки и частные заведения и ФЛП. Более того, деньги могут забрать с казначейского счета в любой момент – и больницы или аптеки их не получат. Как сейчас ковидные используются на дороги,

– написала она.

По словам Стефанишиной, Минфин хочет "переложить средства из одного кармана в другой."

"Это одноразовая акция, которая на время поможет правительству "сделать вид", что средства в бюджете есть, ценой независимости и эффективности медицинских учреждений. Ценой здоровья миллионов украинцев. Каких еще реформ вам не хватает?" – добавила экс-заместитель министра здравоохранения.

Что такое "Доступные лекарства"?

Это программа, которая работает с апреля 2017 года. Ее цель – обеспечить граждан Украины необходимыми лекарствами. По рецепту врача они могут получить бесплатно или с доплатой медицинские препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы.

С начала функционирования программы пациенты с вышеперечисленными болезнями получили лекарства по более 32 миллионам рецептов на сумму более 1,6 миллиарда гривен.