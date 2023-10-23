Деякі молочні продукти

Непастеризовані молочні продукти можуть викликати лістеріоз, який супроводжується підвищеною температурою, діареєю, головним та м'язовим болем. Існує невелика ймовірність того, що лістеріоз може призвести до викидня, мертвонародженню або погіршити самопочуття новонародженого.

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Від чого варто відмовитись: дозрілі м'які сири з білим нальотом зовні (брі, камамбер та шевр), а також м'які блакитні сири (датський блю, горгонзол і рокфор) та будь-які продукти з непастеризованого молока.

Деякі м'ясні продукти

Сироварні ковбаси не піддаються тепловій обробці, тому в них можуть з'явитися паразити, які викликають токсоплазмоз. Те саме з сирим і недовареним м'ясом. Якщо вагітна підхопить токсоплазмоз, паразити потраплять до плоду і можуть призвести до сліпоти та розумової відсталості.

Токсоплазмоз можна вилікувати, але потрібно пильне спостереження під час вагітності і після народження малюка. Печінка та продукти з печінки містять багато вітаміну А. У надлишку цей вітамін може порушити ембріональний розвиток плода.

Від чого варто відмовитись: сирокопчені ковбаси: салямі, пепероні, чорізо та прошутто (якщо вони не були термічно оброблені); сире, недоварене або недосмажене м'ясо; печінка та печінкові продукти, у тому числі паштети; дичини: качка, куріпка або фазан.

Деякі яйця

У сирих яйцях і стравах з них може бути сальмонела – бактерія, яка викликає сальмонельоз. Симптоми сальмонельозу малоприємні: блювання, діарея, біль у животі, зневоднення. Зазвичай сальмонельоз проходить без серйозних проблем та не впливає на дитину.

Дуже рідко, якщо під час пологів мама все ще хворіє на сальмонельоз, бактерії можуть проникнути через плаценту і заразити дитину. Тоді буде потрібне лікування, тому що дитяча імунна система ще не працює на всю силу. Термічна обробка яєць повністю вбиває сальмонелу.