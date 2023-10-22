Підв'язування після пологів

Бандаж – це ортопедичний пояс, який можна регулювати, а бенкунг є способом підв'язування тканини, що традиційно використовується в Малайзії.

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Попри нову популярність бенкунгу, немає конкретних даних, які б підтверджували його переваги перед бандажем. Імовірно, вибір між ними більше залежить від особистих уподобань та модних тенденцій.

Варто також зазначити, що наукові докази на користь того, що підв'язування чи бандажі сприяють швидшому відновленню після пологів, залишаються недостатніми. Для повернення до колишньої форми та зміцнення м'язів найкраще використовувати спорт та фізичні вправи. Жінкам, які пережили кесарів розтин або мають ускладнення, важливо отримати консультацію акушера-гінеколога щодо відповідних вправ та методів відновлення.

Як прийти в форму після пологів

За даними Американського коледжу акушерів та гінекологів, розпочинати тренування після пологів можна вже за кілька днів, якщо жінка себе добре почуває. Рекомендується почати з легкої фізичної активності, наприклад, коротких 10-хвилинних прогулянок навколо кварталу.

Згодом можна поступово збільшувати інтенсивність та тривалість тренувань до 20 – 30 хвилин на день. Приблизно через шість тижнів після пологів можна збільшити фізичну активність до 150 хвилин на тиждень.

Окрім загальних фізичних навантажень, рекомендується робити вправи Кегеля, спрямовані на зміцнення м'язів тазового дна. Ці вправи підходять для перших тижнів після пологів і можуть виконуватися в будь-який зручний час і в будь-якому місці, включаючи ситуації, коли жінка доглядає за дитиною або годує її грудьми.