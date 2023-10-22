Подвязывание после родов

Бандаж – это ортопедический пояс, который можно регулировать, а бенкунг является способом подвязывания традиционно используемой в Малайзии ткани.

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Несмотря на новую популярность бенкунга, нет конкретных данных, подтверждающих его преимущества перед бандажем. Вероятно, выбор между ними больше зависит от личных предпочтений и модных тенденций.

Следует также отметить, что научные доказательства в пользу того, что подвязка или бандажи способствуют более быстрому восстановлению после родов, остаются недостаточными. Для возвращения к прежней форме и укреплению мышц лучше всего использовать спорт и физические упражнения. Женщинам, пережившим кесарево сечение или имеющим осложнения, важно получить консультацию акушера-гинеколога относительно соответствующих упражнений и методов восстановления.

Как прийти в форму после родов

По данным Американского колледжа акушеров и гинекологов, начинать тренировки после родов можно уже через несколько дней, если женщина себя хорошо чувствует. Рекомендуется начать с легкой физической активности, например коротких 10-минутных прогулок вокруг квартала.

Позже можно постепенно увеличивать интенсивность и продолжительность тренировок до 20 – 30 минут в день. Приблизительно через шесть недель после родов можно увеличить физическую активность до 150 минут в неделю.

Кроме общих физических нагрузок, рекомендуется делать упражнения Кегеля, направленные на укрепление мышц тазового дна. Эти упражнения подходят для первых недель после родов и могут выполняться в любое удобное время и в любом месте, включая ситуации, когда женщина ухаживает за ребенком или кормит его грудью.