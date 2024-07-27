Діана Кочілас виросла на Ікарії, острові в Греції, де, за словами експерта з довголіття Дена Бюттнера, місцеві жителі "забувають померти".

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У дослідженні 2009 року грецькі вчені виявили, що частка осіб віком від 80 років серед населення Ікарії становить 13%, що значно перевищує світові показники. Шанси дожити до 100 років в ікарійців у десять разів вищі, ніж у жителів США.

Яку їжу їдять довгожителі у Греції

Бобові. Вони є ключовим елементом дієти Ікарії та сприяють збільшенню тривалості життя, дозволяючи зменшити споживання м'яса. До них належать боби, нут, квасоля, сочевиця та горох.

Часник. Кочілас не може уявити свою кухню без часнику, який не лише покращує смак страв, а й приносить користь здоров'ю. Її дочка готує з часнику лікувальний настій із травами, імбиром та медом.

Його смак пом'якшується приготуванням, надаючи майже карамелізований смак різним продуктам.

Зернові. Цільнозернові продукти, такі як булгур, фарро, цільнозернові макарони та безглютенові макарони з бобових, займають важливе місце в раціоні ікарійців.

Трави. На Ікарії росте безліч диких трав, які використовуються в кулінарії та для лікувальних цілей, включаючи лавровий лист, орегано, чебрець та м'яту.

Горіхи. Мигдаль, фісташки, насіння кунжуту, тахіні та волоські горіхи є популярними та корисними інгредієнтами грецької кухні.

Оливки. Традиційно оливки вживають окремо або додають до салатів, а також поєднують з основними продуктами, наприклад, з квасолею та зерновими.

Оливкова олія. Кочілас використовує лише нерафіновану оливкову олію першого холодного віджиму, яка є ключовим елементом середземноморської дієти.

Морська сіль. На Ікарії традиційно використовують морську сіль, що утворюється у природних соляних басейнах уздовж берегової лінії острова.

Мед. Він багатий на антиоксиданти та має антибактеріальні властивості, вважається одним із секретів довголіття ікарійців.

Сухофрукти. Інжир і родзинки завжди присутні в шавці Кочілас для використання в різних стравах, особливо в салатах та рисі.

Йогурт. Традиційний ікарійський йогурт виготовляється з козячого молока та відрізняється кислуватим смаком та кремоподібною текстурою.

Фета та сири. На Ікарії популярні сири з козячого та овечого молока, такі як фета, які природно ферментуються та підходять навіть для людей з непереносимістю лактози.