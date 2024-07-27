Диана Кочилас выросла на Икарии, острове в Греции, где, по словам эксперта по долголетию Дэна Бюттнера, местные жители "забывают умереть".

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В исследовании 2009 года греческие ученые обнаружили, что доля лиц старше 80 лет среди населения Икарии составляет 13%, что значительно превышает мировые показатели. Шансы дожить до 100 лет у икарийцев в десять раз выше, чем у жителей США.

Какую еду едят долгожители в Греции

Бобовые. Они являются ключевым элементом диеты Икарии и способствуют увеличению продолжительности жизни, позволяя уменьшить потребление мяса. К ним относятся бобы, нут, фасоль, чечевица и горох.

Чеснок. Кочилас не может представить свою кухню без чеснока, который не только улучшает вкус блюд, но и приносит пользу здоровью. Ее дочь готовит из чеснока лечебный настой с травами, имбирем и медом.

Его вкус смягчается приготовлением, придавая почти карамелизированный вкус различным продуктам.

Зерновые. Цельнозерновые продукты, такие как булгур, фарро, цельнозерновые макароны и безглютеновые макароны из бобовых, занимают важное место в рационе икарийцев.

Травы. На Икарии растет множество диких трав, которые используются в кулинарии и для лечебных целей, включая лавровый лист, орегано, тимьян и мяту.

Орехи. Миндаль, фисташки, семена кунжута, тахини и грецкие орехи являются популярными и полезными ингредиентами греческой кухни.

Оливки. Традиционно оливки употребляют отдельно или добавляют в салаты, а также сочетают с основными продуктами, например, с фасолью и зерновыми.

Оливковое масло. Кочилас использует только нерафинированное оливковое масло первого холодного отжима, которое является ключевым элементом средиземноморской диеты.

Морская соль. На Икарии традиционно используют морскую соль, образующуюся в естественных соляных бассейнах вдоль береговой линии острова.

Мед. Он богат антиоксидантами и обладает антибактериальными свойствами, считается одним из секретов долголетия икарийцев.

Сухофрукты. Инжир и изюм всегда присутствуют в шавке Кочилас для использования в различных блюдах, особенно в салатах и рисе.

Йогурт. Традиционный икарийский йогурт изготавливается из козьего молока и отличается кисловатым вкусом и кремообразной текстурой.

Фета и сыры. На Икарии популярны сыры из козьего и овечьего молока, такие как фета, которые естественно ферментируются и подходят даже для людей с непереносимостью лактозы.