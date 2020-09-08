Продовження пандемії: ВООЗ закликала готуватись до нового етапу COVID-19
Всесвітня асоціація охорони здоров'я закликала кожну країну світу готуватись до нового етапу пандемії COVID-19 та інвестувати в охорону здоров'я.
Під час брифінгу щодо COVID-19 глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрйесус наголосив, що нинішня пандемія – не остання. Про це повідомили на твітері ВООЗ.
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Глава Всесвітньої асоціації охорони здоров'я закликав усі країни світу інвестувати в систему охорони здоров'я: у запобігання, виявлення та реагування на хвороби. У ВООЗ ствердили, що саме це забезпечить більш здорове та безпечне майбутнє.
Історія вчить нас, що спалахи і пандемії — це факт життя. Але, коли настане наступна пандемія, світ має бути готовим — більш готовим, ніж був цього разу,
– заявили у ВООЗ.
За словами Гебрйесуса, упродовж останніх років багато країн досягли великих успіхів у медицині, але й багато країн знехтували своїми основними системами суспільної охорони здоров'я, які є основою для реагування на спалахи інфекційних захворювань.
Коли завершиться пандемія
- ВООЗ надіється, що пандемія COVID-19 може закінчитися менш ніж за 2 роки.
- Боротьбу з вірусом ускладнюють тісні контакти між людьми та глобалізація.
- Нові технології допоможуть завершити пандемію швидше, ніж пандемію "іспанки".
- Завершити пандемію допоможе вакцина, виготовлення якої прогнозують на 2021 рік.
- Росія запустила свою вакцину від COVID-19 – "Супутник V" або "Гам-Ковід-ВАК". ВООЗ не підтверджує ефективність препарату.