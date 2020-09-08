Всесвітня асоціація охорони здоров'я закликала кожну країну світу готуватись до нового етапу пандемії COVID-19 та інвестувати в охорону здоров'я.

Під час брифінгу щодо COVID-19 глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрйесус наголосив, що нинішня пандемія – не остання. Про це повідомили на твітері ВООЗ.

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Глава Всесвітньої асоціації охорони здоров'я закликав усі країни світу інвестувати в систему охорони здоров'я: у запобігання, виявлення та реагування на хвороби. У ВООЗ ствердили, що саме це забезпечить більш здорове та безпечне майбутнє.

Історія вчить нас, що спалахи і пандемії — це факт життя. Але, коли настане наступна пандемія, світ має бути готовим — більш готовим, ніж був цього разу,

– заявили у ВООЗ.

За словами Гебрйесуса, упродовж останніх років багато країн досягли великих успіхів у медицині, але й багато країн знехтували своїми основними системами суспільної охорони здоров'я, які є основою для реагування на спалахи інфекційних захворювань.

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