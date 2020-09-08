Продолжение пандемии: ВОЗ призвала готовиться к новому этапу COVID-19
Всемирная ассоциация здравоохранения призвала каждую страну мира готовиться к новому этапу пандемии COVID-19 и инвестировать в здравоохранение.
Во время брифинга по COVID-19 глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрйесус подчеркнул, что нынешняя пандемия – не последняя. Об этом сообщили в твиттере ВОЗ.
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Глава Всемирной ассоциации здравоохранения призвал все страны мира инвестировать в систему здравоохранения: в предотвращение, выявление и реагирование на болезни. В ВОЗ утверждают, что именно это обеспечит более здоровое и безопасное будущее.
История учит нас, что вспышки и пандемии — это факт жизни. Но, когда наступит следующая пандемия, мир должен быть готовым – более готовым, чем был на этот раз,
– заявили в ВОЗ.
По словам Гебрйесуса, в течение последних лет многие страны добились больших успехов в медицине, но и многие страны пренебрегли своими основными системами общественного здравоохранения, которые являются основой для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний.
Когда закончится пандемия
- ВОЗ надеется, что пандемия COVID-19 может закончиться менее чем за 2 года.
- Борьбу с вирусом затрудняют тесные контакты между людьми и глобализация.
- Новые технологии помогут завершить пандемию быстрее, чем пандемию "испанки".
- Завершить пандемию поможет вакцина, изготовление которой прогнозируют на 2021 год.
- Россия запустила свою вакцину от COVID-19 – "Спутник V" или "Гам-Ковид-ВАК". ВОЗ не подтверждает эффективность препарата.