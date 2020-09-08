Всемирная ассоциация здравоохранения призвала каждую страну мира готовиться к новому этапу пандемии COVID-19 и инвестировать в здравоохранение.

Во время брифинга по COVID-19 глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрйесус подчеркнул, что нынешняя пандемия – не последняя. Об этом сообщили в твиттере ВОЗ.

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Глава Всемирной ассоциации здравоохранения призвал все страны мира инвестировать в систему здравоохранения: в предотвращение, выявление и реагирование на болезни. В ВОЗ утверждают, что именно это обеспечит более здоровое и безопасное будущее.

История учит нас, что вспышки и пандемии — это факт жизни. Но, когда наступит следующая пандемия, мир должен быть готовым – более готовым, чем был на этот раз,

– заявили в ВОЗ.

По словам Гебрйесуса, в течение последних лет многие страны добились больших успехов в медицине, но и многие страны пренебрегли своими основными системами общественного здравоохранения, которые являются основой для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний.

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