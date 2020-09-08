За минулу добу в Україні виявили ще 2 411 випадків зараження коронавірусом. Відтак, загальна кількість інфікованих станом на 8 вересня становить 140 479.

Згідно з даними РНБО України, нині на коронавірус хворіють 74 999 громадян, пише 24 канал.

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Так, за минулу добу наявність коронавірусної інфекції підтвердили у 2 411 людей. Найбільше нових хворих зафіксували у Києві (+235) та на Харківщині (+230). В Одеській, Львівській та Тернопільській областях виявили 196, 192 та 190 інфікованих.

Від учора виписали 940 пацієнтів. Останній ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат.

Втім, на жаль, ще 57 хворих померли. Найбільше нових смертей зареєстрували на Одещині – 11.

Від початку пандемії в Україні виявили 140 479 інфікованих SARS-CoV-2. 63 546 хворих вже одужали, але 2 934 пацієнти померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Коронавірус в областях України 8 вересня

Вінницька область – 4450 (+44);

Волинська область – 5943 (+60);

Дніпропетровська область – 2843 (+76);

Донецька область – 1675 (+45);

Житомирська область – 3812 (+66);

Закарпатська область – 8180 (+89);

Запорізька область – 1981 (+50);

Івано-Франківська область – 10508 (+160);

Кіровоградська область – 867 (+9);

Київ – 15511 (+235);

Київська область – 6370 (+92);

Львівська область – 16073 (+192);

Луганська область – 448 (+14);

Миколаївська область – 1690 (+25);

Одеська область – 8721 (+196);

Полтавська область – 997 (+24);

Рівненська область – 9860 (+98);

Сумська область – 2070 (+107);

Тернопільська область – 7580 (+190);

Харківська область – 11202 (+230);

Херсонська область – 518 (+18);

Хмельницька область – 3253 (+58);

Чернівецька область – 11431 (+159);

Черкаська область – 2046 (+96);

Чернігівська область – 2450 (+78).

Зауважте, що у статистиці немає даних з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.



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