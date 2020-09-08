В Україні зареєстрували 2 411 нових хворих на COVID-19: свіжа статистика
За минулу добу в Україні виявили ще 2 411 випадків зараження коронавірусом. Відтак, загальна кількість інфікованих станом на 8 вересня становить 140 479.
Згідно з даними РНБО України, нині на коронавірус хворіють 74 999 громадян, пише 24 канал.
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Так, за минулу добу наявність коронавірусної інфекції підтвердили у 2 411 людей. Найбільше нових хворих зафіксували у Києві (+235) та на Харківщині (+230). В Одеській, Львівській та Тернопільській областях виявили 196, 192 та 190 інфікованих.
Від учора виписали 940 пацієнтів. Останній ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат.
Втім, на жаль, ще 57 хворих померли. Найбільше нових смертей зареєстрували на Одещині – 11.
Коронавірус в областях України 8 вересня
- Вінницька область – 4450 (+44);
- Волинська область – 5943 (+60);
- Дніпропетровська область – 2843 (+76);
- Донецька область – 1675 (+45);
- Житомирська область – 3812 (+66);
- Закарпатська область – 8180 (+89);
- Запорізька область – 1981 (+50);
- Івано-Франківська область – 10508 (+160);
- Кіровоградська область – 867 (+9);
- Київ – 15511 (+235);
- Київська область – 6370 (+92);
- Львівська область – 16073 (+192);
- Луганська область – 448 (+14);
- Миколаївська область – 1690 (+25);
- Одеська область – 8721 (+196);
- Полтавська область – 997 (+24);
- Рівненська область – 9860 (+98);
- Сумська область – 2070 (+107);
- Тернопільська область – 7580 (+190);
- Харківська область – 11202 (+230);
- Херсонська область – 518 (+18);
- Хмельницька область – 3253 (+58);
- Чернівецька область – 11431 (+159);
- Черкаська область – 2046 (+96);
- Чернігівська область – 2450 (+78).
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