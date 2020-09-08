В Украине зарегистрировали 2 411 новых больных COVID-19: свежая статистика
За минувшие сутки в Украине выявили еще 2 411 случаев заражения коронавирусом. Следовательно, общее количество инфицированных по состоянию на 8 сентября составляет 140 479.
Согласно данным СНБО Украины, сейчас коронавирусом болеют 74 999 граждан, пишет 24 канал.
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Так, за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 2 411 человек. Больше всего новых больных зафиксировали в Киеве (+235) и на Харьковщине (+230). В Одесской, Львовской и Тернопольской областях обнаружили 196, 192 и 190 инфицированных.
Со вчерашнего дня выписали 940 пациентов. Последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат.
Впрочем, к сожалению, еще 57 больных умерли. Больше всего новых смертей зарегистрировали в Одесской области – 11.
Коронавирус в областях Украины 8 сентября
- Винницкая область – 4 450 (+44);
- Волынская область – 5 943 (+60);
- Днепропетровская область – 2 843 (+76);
- Донецкая область – 1 675 (+45);
- Житомирская область – 3 812 (+66);
- Закарпатская область – 8 180 (+89);
- Запорожская область – 1 981 (+50);
- Ивано-Франковская область – 10 508 (+160);
- Кировоградская область – 867 (+9);
- Киев – 15 511 (+235);
- Киевская область – 6 370 (+92);
- Львовская область – 16 073 (+192);
- Луганская область – 448 (+14);
- Николаевская область – 1 690 (+25);
- Одесская область – 8 721 (+196);
- Полтавская область – 997 (+24);
- Ровненская область – 9 860 (+98);
- Сумская область – 2 070 (+107);
- Тернопольская область – 7 580 (+190);
- Харьковская область – 11 202 (+230);
- Херсонская область – 518 (+18);
- Хмельницкая область – 3 253 (+58);
- Черновицкая область – 11 431 (+159);
- Черкасская область – 2 046 (+96);
- Черниговская область – 2 450 (+78).