За минувшие сутки в Украине выявили еще 2 411 случаев заражения коронавирусом. Следовательно, общее количество инфицированных по состоянию на 8 сентября составляет 140 479.

Согласно данным СНБО Украины, сейчас коронавирусом болеют 74 999 граждан, пишет 24 канал.

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Так, за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 2 411 человек. Больше всего новых больных зафиксировали в Киеве (+235) и на Харьковщине (+230). В Одесской, Львовской и Тернопольской областях обнаружили 196, 192 и 190 инфицированных.

Со вчерашнего дня выписали 940 пациентов. Последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат.

Впрочем, к сожалению, еще 57 больных умерли. Больше всего новых смертей зарегистрировали в Одесской области – 11.

С начала пандемии в Украине обнаружили 140 479 инфицированных SARS-CoV-2. 63 546 больных уже выздоровели, но 2 934 пациента умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Коронавирус в областях Украины 8 сентября

Винницкая область – 4 450 (+44);

Волынская область – 5 943 (+60);

Днепропетровская область – 2 843 (+76);

Донецкая область – 1 675 (+45);

Житомирская область – 3 812 (+66);

Закарпатская область – 8 180 (+89);

Запорожская область – 1 981 (+50);

Ивано-Франковская область – 10 508 (+160);

Кировоградская область – 867 (+9);

Киев – 15 511 (+235);

Киевская область – 6 370 (+92);

Львовская область – 16 073 (+192);

Луганская область – 448 (+14);

Николаевская область – 1 690 (+25);

Одесская область – 8 721 (+196);

Полтавская область – 997 (+24);

Ровненская область – 9 860 (+98);

Сумская область – 2 070 (+107);

Тернопольская область – 7 580 (+190);

Харьковская область – 11 202 (+230);

Херсонская область – 518 (+18);

Хмельницкая область – 3 253 (+58);

Черновицкая область – 11 431 (+159);

Черкасская область – 2 046 (+96);

Черниговская область – 2 450 (+78).

Заметьте, что в статистике нет данных с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.



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