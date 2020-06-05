Фрагментований сон посилює атеросклероз і може підвищити ризик розвитку інсульту. Це відбувається через активізацію запальних процесів.

Щоб перевірити, чи може ефект бути частково викликаний посиленням запалення, автори виміряли порушення сну за допомогою полісомнографії на основі лабораторних досліджень сну і простого детектора рухів, що надівається на зап'ясті протягом декількох ночей (актіграф) і проведенням аналізів крові, пише upi.com

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Результати багаторічного експерименту

Вони виявили, що фрагментація сну, виміряна за допомогою актіографіі, викликає як вищу кількість нейтрофілів (один з видів лейкоцитів), так і вищий рівень кальцію в коронарній артерії, що є причиною атеросклерозу.

Іншими словами, поганий сон приводив до збільшення нейтрофілів, що призводило до атеросклерозу.

Вплив порушення сну на нейтрофіли й атеросклероз залишалося високим після врахування безлічі відомих чинників, що сприяють захворюванню артерій, включаючи вік, стать, етнічну приналежність, індекс маси тіла, куріння, кров'яний тиск і інші чинники.

Поліпшення сну може бути новим способом зменшити запалення і, отже, знизити ризик атеросклерозу. Ці результати можуть допомогти в розробці основних принципів охорони здоров'я,

– зазначили автори.