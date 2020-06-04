Вчені давно намагалися розробити штучні еритроцити, які б імітували властивості справжніх, зокрема, гнучкість, транспортування кисню і тривалий час циркуляції.

Еритроцити – це червоні кров'яні тільця. Вони є найчисленнішими клітини нашого тіла і єдині, в яких немає ядер. По суті, це еластичні мембранні "пакети", які наповнені мільйонами молекул гемоглобіну – залізовмісного білка, який переносить кисень і вуглекислий газ, пише ACS Nano.

Також на тему: Лікування діабету: науковці змогли побороти побічну дію найефективнішого препарату

Гнучкість дозволяє еритроцитам проникати навіть в капіляри, діаметр яких менше їх власного.

Як зробили штучні еритроцити

Як основу вчені з Університету Нью-Мексико і з Південно-Китайського технологічного університету взяли натуральні еритроцити, покривши їх тонким (близько 10 нанометрів) шаром силікону.



Штучні еритроцити можна використовувати для транспортування ліків / unsplash.com

На такі стабілізовані клітини наносили полімерне покриття, після чого силікон змивали, отримавши гнучкі "пакети" потрібної форми. Всередину вносили цільові молекули – перш за все гемоглобін. Готову систему покривали фрагментами клітинних мембран еритроцитів.

Чим штучні еритроцити кращі за справжні

Після пересадки мишам штучні еритроцити працювали понад 48 годин без помітної токсичності. Дослідники наповнили штучні клітини гемоглобіном, протираковим препаратом, магнітними наночастинками, щоб продемонструвати, що вони можуть переносити "вантаж".

Надалі вчені планують перевірити ефективність штучних еритроцитів в боротьбі з раком і в доставленні лікарських засобів.