Після того як пробіотики (в таблетках) підтвердили свою непотрібність та неефективність, можливо, науковці знайшли, де їх можна застосувати. Біфідобактерії виявилися ефективними в боротьбі з дитячим ожирінням.

Вчені припускають, що одне з можливих розв'язань проблеми дитячого ожиріння – підтримання здоров'я кишківник. Згідно з новими даними, поєднання низькокалорійної дієти з застосуванням бактерій-пробіотиків Bifidobacterium breve допомагає дітям і підліткам худнути.

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Штам, який використовували вчені в цей раз (Bifidobacterium breve) може виробляти коротколанцюгові жирні кислоти, здатні підтримувати здоров'я кишківник, беруть участь в регулюванні апетиту і маси тіла.

Біфідобактерії – що це? Одні з найбільш відомих бактерій-пробіотиків. Вони в нормі живуть в кишківнику людини. Встановлено, що вони можуть захищати організм від патогенних бактерій, беруть участь в регулюванні дії імунної системи, допомагають перетравлювати їжу.

Пробіотики допомогли дітям більше схуднути

У новому дослідженні взяли участь 100 дітей та підлітків у віці від 6 до 18 років. У всіх учасників було ожиріння, розвинулася резистентність тканин до інсуліну. Згодом ця проблема може переростати в цукровий діабет 2 типу.

Всі діти, які брали участь в дослідженні, отримували середземноморську дієту. Їх розділили на дві групи: одна отримувала пробіотики, друга – плацебо. До кінця дослідження у дітей з обох груп спостерігалися зниження індексу маси тіла, зменшення об'єму талії, нормалізація артеріального тиску. У них стала менше резистентність тканин до інсуліну, стала більш здоровою мікробіота кишківника.

В учасників дослідження, які отримували пробіотики, успіхи були більш виразними: в середньому вони сильніше схудли, обмін глюкози нормалізувався більшою мірою. Вчені повідомили, що ефект пробіотиків зберігався протягом декількох тижнів після того, як діти переставали їх приймати.

Проблема дитячого ожиріння

Згідно з ВООЗ, у 2016 році у всьому світі близько 340 мільйонів дітей і підлітків страждали від зайвої ваги та ожиріння. Це збільшує ризик багатьох хвороб в подальшому житті.