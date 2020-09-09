После того как пробиотики (в таблетках) подтвердили свою ненужность и неэффективность, возможно, ученые нашли, где их можно применить. Бифидобактерии оказались эффективными в борьбе с детским ожирением.

Ученые предполагают, что одно из возможных решений проблемы детского ожирения – поддержание здоровья кишечника. Согласно новым данным, сочетание низкокалорийной диеты с применением бактерий-пробиотиков Bifidobacterium breve помогает детям и подросткам худеть.

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Штамм, который использовали ученые в этот раз (Bifidobacterium breve) может производить короткоцепочечные жирные кислоты, способные поддерживать здоровье кишечника, участвующие в регулировании аппетита и массы тела.

Бифидобактерии – что это? Одни из наиболее известных бактерий-пробиотиков. Они в норме живут в кишечнике человека. Установлено, что они могут защищать организм от патогенных бактерий, участвуют в регулировании действия иммунной системы, помогают переваривать пищу.

Пробиотики помогли детям больше похудеть

В новом исследовании приняли участие 100 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. У всех участников было ожирение, развилась резистентность тканей к инсулину. Со временем эта проблема может перерастать в сахарный диабет 2 типа.

Все дети, участвовавшие в исследовании, получали средиземноморскую диету. Их разделили на две группы: одна получала пробиотики, вторая – плацебо. К концу исследования у детей из обеих групп наблюдались снижение индекса массы тела, уменьшение объема талии, нормализация артериального давления. У них стала меньше резистентность тканей к инсулину, стала более здоровой микробиота кишечника.

У участников исследования, получавших пробиотики, успехи были более отчетливыми: в среднем они сильнее похудели, обмен глюкозы нормализовался в большей степени. Ученые сообщили, что эффект пробиотиков сохранялся в течение нескольких недель после того, как дети переставали их принимать.

Проблема детского ожирения

Согласно ВОЗ, в 2016 году во всем мире около 340 миллионов детей и подростков страдают от лишнего веса и ожирения. Это увеличивает риск многих болезней в дальнейшей жизни.