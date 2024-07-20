Лікарі констатують зростання захворюваності на аутизм. Так, за останніми оцінками Центрів з контролю та профілактики захворювань (США), на аутизм страждає приблизно 1 з 36 дітей. А ще у 2011 році ця цифра становила 1 із 68. Така тенденція спонукає вчених проводити нові дослідження.

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Нове дослідження аутизму

Тепер вчені зʼясували, як підвищується ризик у дітей в одній сімʼї. Це ключовий висновок нової статті Саллі Озонофф, дослідниці Інституту MIND Каліфорнійського університету в Девісі, та Консорціуму досліджень немовлят-сиблінгів.

Консорціум є сукупністю понад 20 дослідницьких груп в університетах по всьому світу. Саллі Озонофф - видатний професор кафедри психіатрії та поведінкових наук. Вона вивчала рецидиви аутизму у сім'ях протягом десятиліть.

Нове дослідження засноване на великій, різноманітній групі сімей у дослідницьких центрах по всій території США, Канади та Великобританії. Воно підтверджує висновки тієї ж дослідницької групи 2011 року про ймовірність аутизму у братів та сестер.

Ризик аутизму у дітей з однієї сімʼї

Автор дослідження зазначила, що за останнє десятиліття також відбулися зміни у діагностичних умовах аутизму. Крім того, зростає обізнаність про аутизм у дівчаток.

Тому було важливо зрозуміти, чи надає наявність аутиста в сім'ї (серед дітей) на ймовірність рецидиву. У статті 2011 року частота рецидивів становила 18,7%, тоді як у новій статті вона становила 20,2% – невелике, але значне збільшення.