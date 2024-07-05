Фахівці з Університету Копенгагена та Університету Дікіна провели аналіз, який виявив причини "примхливості" в їжі у дошкільнят та молодших школярів. Вони пов'язали це з текстурою їжі та захисними реакціями дитячої психіки.

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Нове дослідження дитячого харчування

В експерименті брали участь 485 дітей віком від п'яти до 12 років. Їм запропонували вибрати продукти для вживання спочатку на основі зображень, а потім представивши реальні зразки. У дослідженні розглядалися такі продукти, як хліб, апельсиновий сік, арахісова олія, полуничний джем, йогурт і томатний суп, зокрема варіанти з додаванням шматочків.

Чому діти вибагливі у їжі

Діти шести років найчастіше вибирали продукти з однорідною текстурою – у 76% випадків, що було найвищим показником серед усіх вікових груп. Дослідники дійшли висновку, що примхливість у харчуванні посилюється після відлучення від грудей, досягає піка у 6 – 7 років і поступово знижується у міру дорослішання дитини.

Вчені припустили, що небажання вживати їжу з різною текстурою може бути пов'язане з психологічним механізмом, який захищає дитину від потенційно небезпечних чи отруйних продуктів. З віком, коли діти починають активніше досліджувати світ довкола себе, їхня пильність до нових і незвичайно приготовлених продуктів знижується.

Автори дослідження зазначили, що з віком вплив однолітків та інших людей посилюється, що сприяє бажанню куштувати нові види їжі та розширювати свої гастрономічні обрії. Вони також зауважили, що вподобання страв зі шматочками збільшується з віком учасників.

Як допомогти дітям правильно харчуватись

Дослідники радять батькам виявляти розуміння до природного етапу розвитку дитини та не змушувати її їсти "правильні" продукти або винагороджувати за це "шкідливою" їжею. У першому випадку це може призвести до формування негативних асоціацій із певними стравами, а в другому – до бажання вживати лише "смачне", ігноруючи корисні продукти.

Для того, щоб дитина звикла до нового типу їжі, їй може знадобитися багаторазове куштування цієї їжі, іноді до 15 разів. Важливо також надавати можливість вибору між новими та вже знайомими продуктами.