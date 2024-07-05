Специалисты из Университета Копенгагена и Университета Дикина провели анализ, который выявил причины "капризности" в еде у дошкольников и младших школьников. Они связали это с текстурой пищи и защитными реакциями детской психики.

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Новое исследование детского питания

В эксперименте участвовали 485 детей в возрасте от пяти до 12 лет. Им предложили выбрать продукты для употребления сначала на основе изображений, а затем представив реальные образцы. В исследовании рассматривались такие продукты, как хлеб, апельсиновый сок, арахисовое масло, клубничный джем, йогурт и томатный суп, в частности варианты с добавлением кусочков.

Почему дети привередливы в еде

Дети шести лет чаще всего выбирали продукты с однородной текстурой – в 76% случаев, что было самым высоким показателем среди всех возрастных групп. Исследователи пришли к выводу, что капризность в питании усиливается после отлучения от груди, достигает пика в 6 – 7 лет и постепенно снижается по мере взросления ребенка.

Ученые предположили, что нежелание употреблять пищу с разной текстурой может быть связано с психологическим механизмом, который защищает ребенка от потенциально опасных или ядовитых продуктов. С возрастом, когда дети начинают активнее исследовать мир вокруг себя, их бдительность к новым и необычно приготовленным продуктам снижается.

Авторы исследования отметили, что с возрастом влияние сверстников и других людей усиливается, что способствует желанию пробовать новые виды пищи и расширять свои гастрономические горизонты. Они также заметили, что предпочтение блюд с кусочками увеличивается с возрастом участников.

Как помочь детям правильно питаться

Исследователи советуют родителям проявлять понимание к естественному этапу развития ребенка и не заставлять его есть "правильные" продукты или вознаграждать за это "вредной" пищей. В первом случае это может привести к формированию негативных ассоциаций с определенными блюдами, а во втором – к желанию употреблять только "вкусное", игнорируя полезные продукты.

Для того, чтобы ребенок привык к новому типу пищи, ему может понадобиться многократное пробование этой пищи, иногда до 15 раз. Важно также предоставлять возможность выбора между новыми и уже знакомыми продуктами.