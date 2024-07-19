Чому виникають прищі на спині

Надактивні сальні залози, надлишок мертвих клітин шкіри і бактерії здатні призвести до акне на будь-якій ділянці тіла. Причинами можуть бути гормональні зміни – статеве дозрівання або вагітність, деякі ліки – стероїди або замісна терапія тестостероном.

Також на тему Знайшли простий спосіб вилікувати прищі

Популярний фактор – стрес чи тривога. Коли людина відчуває сильну тривогу чи стрес, тіло виробляє багато гормонів кортизолу. У міру підвищення його рівня організм виробляє більше шкірного сала. Також через стрес відбувається спазм дрібних судин, що сприяє місцевому запаленню.

Як і на обличчі, на верхній половині тіла багато сальних залоз. Вони виробляють шкірне сало, що допомагає шкірі підтримувати вологість, регулювати температуру та запобігати інфекціям. Однак надто велика кількість шкірного сала може призвести до росту бактерій та відмерлих клітин.

Акне на задній частині шиї та вздовж лінії росту волосся називають косметичним. Це легка, але тривала форма, що виникає через використання певних засобів для догляду за волоссям і тілом. Такі продукти називають комедогенними. Серед них, зокрема, можуть бути олії для волосся.

Потенційно проблемні інгредієнти, яких варто уникати:

екстракти водоростей;

кокосова олія;

лляна олія;

ізопропілміристат;

ланолін;

бутілстеарат;

стеариновий спирт;

олеїнова кислота.

Як лікувати акне на спині

Допоможуть правильно підібрані засоби домашнього догляду, які містять комплекс кислот, синтетичні аналоги вітаміну А, вітамін С та інші фармацевтичні засоби. Легкий рівень акне можна вилікувати за допомогою базового догляду.

Хороший щоденний догляд за шкірою – головне при акне. Безрецептурне лікування часто стає першим кроком для боротьби з акне. Серед популярних засобів:

Перекис бензоїлу допомагає вбити бактерії, що викликають акне. При щоденному використанні допомагає контролювати акне на спині та зменшує появу нових висипів. Дослідження показують, що пероксид бензоїлу працює найкраще, якщо залишити його на шкірі спини на 2 – 5 хвилин.

Сірка та резорцин.

Саліцилова кислота.

Важливо використовувати чисті рушники, простирадла та наволочки, щоб на них не накопичувалися бактерії. Намагайтеся прати простирадла та рушники хоча б раз на тиждень.

Поїздка до дерматолога може здатися клопіткою ідеєю, але зрештою ви заощадите час і гроші, адже не будете купувати засоби, які не працюють. Фахівець може порекомендувати: