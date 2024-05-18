Чому виникає хропіння

Хропіння виникає, коли повітря не може вільно проходити через ніс чи рот. Тоді потік повітря викликає вібрацію тканин рота, носа чи горла під час сну – так виходить неприємний звук.

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Легке або випадкове хропіння не є приводом для занепокоєння. Однак хронічне хропіння може збільшити ризик виникнення деяких захворювань, включаючи інфаркт та інсульт. Ці ризики зростають, якщо хропіння пов'язане з обструктивним апное сну.

Чому допомагає штовхання

Якщо штовхнути людину, яка хропить, це може тимчасово припинити жахливі звуки. Зовнішні подразники, такі як свист або поштовхи, можуть змінити рух повітря у дихальних шляхах.

Однак такі перерви зазвичай швидко закінчуються, а хропіння може відновитися, як тільки людина повернеться у своє становище для сну чи характеру дихання.

До того ж такі дії не усувають основні причини хропіння. Щоб ефективно боротися з хронічним хропінням, важливо визначити його конкретний тип (носовий, ротовий або горловий) і вдатися до відповідних заходів, таких як зміна способу життя, використання пристроїв проти хропіння або медикаментозне лікування. Конкретний спосіб може призначити лише лікар.