Проблема трансплантації органів

Трансплантація органів є найкращим варіантом лікування при термінальній стадії хронічного захворювання нирок, і такі операції проводять у більш ніж 100 країнах. Внаслідок цього світовий попит на нирки перевищує кількість пропозицій від живих і померлих донорів. Наприклад, у США пацієнтам, які потребують пересадки органу, доводиться чекати від кількох місяців до кількох років.

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Основними "донорами" нирок стають країни з низьким і середнім рівнем доходу, оскільки в більшості держав, включаючи Україну, торгівля органам заборонена. Пацієнти пересаджують органи у регіонах із менш суворими правилами чи де поширена нелегальна торгівля органами.

Брак регуляторних заходів робить цю проблему глобальною. У багатьох випадках люди, які продають частини свого тіла, роблять це під тиском. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від 5% до 42% трансплантованих органів проводяться нелегально.

Ті, хто добровільно погоджується на це, можуть не усвідомлювати наслідки, включаючи кровотечу під час операції, інфекції, тромби, розвиток хронічних захворювань нирок та інші непередбачені ускладнення. Крім того, донори часто стикаються з психологічними проблемами, включаючи стрес, почуття провини та каяття.

Нове дослідження трансплантації органів

Фахівці з Університету Махідол у Таїланді та їхні колеги з Центру досліджень у галузі освіти, охорони здоров'я та соціальних наук Катманду в Непалі провели аналіз, щоб з'ясувати, як і чому люди продають нирки. Дослідники вивчили велику кількість наукових статей, починаючи з 1987 року – цей рік був важливим, оскільки тоді Всесвітня організація охорони здоров'я засудила продаж органів.

Загалом обрали 288 статей, але лише 15 із них відповідали критеріям та надали інформацію про причини, з яких донори вирішили продати свої органи. Дослідження охоплювали різні регіони, включаючи Азію, Європу, Близький Схід, Північну та Південну Америку та Африку.

Продаж нирок – це складна проблема, яку створюють безліч факторів. Ці фактори можна розділити на три рівні: мікрорівень, мезорівень та макрорівень.

Чому люди продають нирки

На мікрорівні основною причиною продажу нирок є бідність. Інші фактори включають неграмотність та відсутність інформації, борги, бажання придбати цінні речі, прагнення фінансової незалежності та альтруїзм. Жоден з учасників дослідження не зміг досягти фінансової незалежності.

На мезорівні було виявлено тенденцію до імітації один одного, що корелює з конформізмом. В Індії, наприклад, чоловіки вважали, що продаж нирок є їхнім обов'язком, оскільки вони повинні забезпечувати сім'ю.

На макрорівні міські медичні установи часто діють як посередники, надаючи місце зустрічей між багатими людьми, які бажають купити нирку, та бідними людьми, які готові продати свої органи. В інших дослідженнях згадується відсутність соціального захисту і неможливість уряду захистити найбільш уразливі верстви населення від продажу органів.