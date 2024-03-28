У людей, які пережили інсульт, депресія трапляється досить часто. За даними Американської асоціації боротьби з інсультом, порушення в біохімічному балансі мозку, викликані гострим зниженням кровопостачання, можуть провокувати депресивні реакції. Однак, інформація про довгострокові наслідки таких реакцій обмежена.

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Нове дослідження інсульту

Вчені з Королівського коледжу Лондона провела аналіз даних з Реєстру інсультів Південного Лондона, зібраних у період з 1995 по 2019 рік, що включають інформацію про 6641 людину.

Науковці оцінювали наявність та ступінь депресії за допомогою спеціалізованої шкали тривоги та депресії протягом перших трьох місяців після інсульту, а потім проводила оцінку щороку протягом 18 років. Це дозволило дослідникам порівняти ранні та пізні форми депресії у людей, які пережили інсульт, а також слабкі та сильні стадії захворювання.

Інсульт підвищує ризик депресії

Підсумкове дослідження депресії проводилося серед 3864 пацієнтів (з них 55,4% були чоловіки). Виявилося, що поширеність депресії варіювалася від 2293 випадків на рік після інсульту до 145 через 18 років після події. Загальна частота захворюваності становила 59,4%, при цьому 87,9% випадків було зареєстровано протягом п'яти років після інсульту.

Водночас у 46,6% пацієнтів, у яких було діагностовано загострення депресії через три місяці після інсульту, стан покращився через рік. Однак у 66,7% з них спостерігалися рецидиви: 94,4% повторних епізодів депресії сталися протягом п'яти років після інсульту.

Якість життя людей, які перенесли інсульт, важлива, тому що депресія знижує виживання. Тому може бути багато причин, включаючи порушення у соціальному житті, зниження фізичних здібностей та запальні розлади, що спостерігаються у пацієнтів із цією патологією. Лікарям потрібно приділяти особливу увагу тим, хто вижив після інсульту, якщо їхня депресія триває понад рік,

– зазначає провідна авторка дослідження Лу Лю.

Важкі форми депресії у пацієнтів після інсульту зазвичай з'являються раніше, тривають довше і повертаються частіше, ніж у тих, хто страждає на легку форму. Загалом, учені дійшли висновку, що депресія після інсульту зберігається довше, ніж вважалося раніше.