У людей, переживших инсульт, депрессия случается довольно часто. По данным Американской ассоциации борьбы с инсультом, нарушения в биохимическом балансе мозга, вызванные острым снижением кровоснабжения, могут провоцировать депрессивные реакции. Однако, информация о долгосрочных последствиях таких реакций ограничена.

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Новое исследование инсульта

Ученые из Королевского колледжа Лондона провели анализ данных из Реестра инсультов Южного Лондона, собранных в период с 1995 по 2019 год, включающих информацию о 6641 человеке.

Ученые оценивали наличие и степень депрессии с помощью специализированной шкалы тревоги и депрессии в течение первых трех месяцев после инсульта, а затем проводила оценку ежегодно в течение 18 лет. Это позволило исследователям сравнить ранние и поздние формы депрессии у людей, переживших инсульт, а также слабые и сильные стадии заболевания.

Инсульт повышает риск депрессии

Итоговое исследование депрессии проводилось среди 3864 пациентов (из них 55,4% были мужчины). Оказалось, что распространенность депрессии варьировалась от 2293 случаев в год после инсульта до 145 через 18 лет после события. Общая частота заболеваемости составила 59,4%, при этом 87,9% случаев было зарегистрировано в течение пяти лет после инсульта.

В то же время у 46,6% пациентов, у которых было диагностировано обострение депрессии через три месяца после инсульта, состояние улучшилось через год. Однако у 66,7% из них наблюдались рецидивы: 94,4% повторных эпизодов депрессии произошли в течение пяти лет после инсульта.

Качество жизни людей, перенесших инсульт, важна, потому что депрессия снижает выживаемость. Поэтому может быть много причин, включая нарушения в социальной жизни, снижение физических способностей и воспалительные расстройства, наблюдаемые у пациентов с этой патологией. Врачам нужно уделять особое внимание тем, кто выжил после инсульта, если их депрессия длится более года,

– отмечает ведущий автор исследования Лу Лю.

Тяжелые формы депрессии у пациентов после инсульта обычно появляются раньше, длятся дольше и возвращаются чаще, чем у тех, кто страдает легкой формой. В общем, ученые пришли к выводу, что депрессия после инсульта сохраняется дольше, чем считалось ранее.