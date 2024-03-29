Проблема трансплантации органов

Трансплантация органов является лучшим вариантом лечения при терминальной стадии хронического заболевания почек, и такие операции проводят в более чем 100 странах. Вследствие этого мировой спрос на почки превышает количество предложений от живых и умерших доноров. Например, в США пациентам, нуждающимся в пересадке органа, приходится ждать от нескольких месяцев до нескольких лет.

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Основными "донорами" почек становятся страны с низким и средним уровнем дохода, поскольку в большинстве государств, включая Украину, торговля органам запрещена. Пациенты пересаживают органы в регионах с менее строгими правилами или где распространена нелегальная торговля органами.

Отсутствие регуляторных мер делает эту проблему глобальной. Во многих случаях люди, которые продают части своего тела, делают это под давлением. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, от 5% до 42% трансплантированных органов проводятся нелегально.

Те, кто добровольно соглашается на это, могут не осознавать последствия, включая кровотечение во время операции, инфекции, тромбы, развитие хронических заболеваний почек и другие непредвиденные осложнения. Кроме того, доноры часто сталкиваются с психологическими проблемами, включая стресс, чувство вины и раскаяния.

Новое исследование трансплантации органов

Специалисты из Университета Махидол в Таиланде и их коллеги из Центра исследований в области образования, здравоохранения и социальных наук Катманду в Непале провели анализ, чтобы выяснить, как и почему люди продают почки. Исследователи изучили большое количество научных статей, начиная с 1987 года – этот год был важным, поскольку тогда Всемирная организация здравоохранения осудила продажу органов.

В общем выбрали 288 статей, но только 15 из них соответствовали критериям и предоставили информацию о причинах, по которым доноры решили продать свои органы. Исследования охватывали различные регионы, включая Азию, Европу, Ближний Восток, Северную и Южную Америку и Африку.

Продажа почек – это сложная проблема, которую создают множество факторов. Эти факторы можно разделить на три уровня: микроуровень, мезоуровень и макроуровень.

Почему люди продают почки

На микроуровне основной причиной продажи почек является бедность. Другие факторы включают неграмотность и отсутствие информации, долги, желание приобрести ценные вещи, стремление к финансовой независимости и альтруизм. Ни один из участников исследования не смог достичь финансовой независимости.

На мезоуровне была выявлена тенденция к имитации друг друга, что коррелирует с конформизмом. В Индии, например, мужчины считали, что продажа почек является их обязанностью, поскольку они должны обеспечивать семью.

На макроуровне городские медицинские учреждения часто действуют как посредники, предоставляя место встреч между богатыми людьми, желающими купить почку, и бедными людьми, которые готовы продать свои органы. В других исследованиях упоминается отсутствие социальной защиты и невозможность правительства защитить наиболее уязвимые слои населения от продажи органов.