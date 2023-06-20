Цистит вважається рецидивуючим, коли повторюється частіше двох разів на пів року або частіше трьох разів на рік. Найчастіше явних причин, чому запалення повторюється щоразу, немає: у жінки все гаразд із сечовим міхуром та імунною системою.

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Причини циститу

Вчені виділяють кілька факторів, через які цистит може повертатися:

Секс. Значення має частота статевих контактів і кількість сексуальних партнерів – що більше, то вищий ризик захворіти.

Деякі контрацептиви, наприклад, сперміциди або діафрагма. Сперміциди вводять у піхву перед проникненням, вони вбивають сперму, щоб та не потрапила в матку та маткові труби. Зазвичай їх використовують разом із протизаплідною діафрагмою або ковпачком – це силіконовий виріб, який вводять у піхву, щоб перекрити шлях сперматозоїдам до матки. Навіть використання презервативів зі сперміцидним покриттям пов'язують із підвищеним ризиком рецидиву циститу.

Перша інфекція сечовивідних шляхів, що трапилася у віці до 15 років.

Зміни рівня гормонів. Піхва, сечовий міхур та уретра реагують на естроген. Після менопаузи його рівень в організмі знижується, а тканини цих органів стають тоншими, слабшими і сухішими.

Проблеми з сечовим міхуром або нирками, наприклад, каміння в них.

Цистит може турбувати і повторюватися під час вагітності.

Чому після сексу виникає цистит

Симптоми циститу виникають приблизно протягом дня після сексу. Все тому, що з області ануса або брудних рук бактерії проникають в уретру. Іноді під час сексу може статися невелика травма уретри, через що починають розмножуватися бактерії. Найчастіше так відбувається, коли піхва під час сексу суха. Слиз у піхві та навколо нього служить захистом від інфекцій. Його роботу можуть порушити сперміциди.

Що робити

Ось що можна зробити, щоб знизити ймовірність розвитку циститу після сексу:

Помитися перед сексом.

Використовувати смазку під час сексу, якщо піхва суха. Після менопаузи зазвичай використовують вагінальний естроген. Його випускають у вигляді кільця, яке вводять у піхву для вивільнення гормону або крему, яким змащують внутрішню частину піхви.

Сходити в туалет після сексу, щоб випорожнити сечовий міхур.

Не використовувати сперміциди та діафрагму для контрацепції.

Пити більше рідини.

Випити антибіотик протягом двох годин після статевого акту.

Також повторюваний цистит лікують коротким (зазвичай триденним) курсом антибіотиків після кожного епізоду або тривалим курсом низьких доз антибіотиків. Виписувати антибіотик може лише лікар.