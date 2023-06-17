Можливо, досліджень про фізіологічну сумісність немає, тому що з біологічної точки зору будь-який пеніс може запліднити будь-яку вагіну, тобто розміри статевих органів не впливають на зачаття. Виходить, вся справа в особистих уподобаннях.

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Вагіна підлаштовується під пеніс

Піхви відрізняються за формою, кольором та розміром. Однак це не означає, що якийсь пеніс може виявитися занадто великим або занадто маленьким для піхви. Якби це так працювало, тампони продавалися б відповідно до розмірів піхви, а не за кількістю виділень.

Піхва складається з високоеластичної тканини, яка підтримується горизонтальними м'язами тазового дна. Ця тканина може розтягуватися та повертатися до колишнього розміру. М'язи тазового дна, своєю чергою, скорочуються і розслаблюються залежно від цього, наскільки жінка збуджена. Тобто якщо під час сексу з проникненням піхва занадто вузька, значить жінка не збуджена настільки, щоб м'язи тазового дна розслабилися.

Завдяки еластичності піхви підлаштовують під пеніс. Припустимо, жінка займається сексом із чоловіком, у якого великий пеніс. Як ми вже з'ясували, якщо вона збуджена, м'язи розслабляються, виділяється вагінальна змазка, а отже, проникнення не викликає біль або дискомфорт.

Іноді може знадобитися час, щоб піхва підлаштовувалась під розміри пеніса, але в будь-якому випадку після сексу вона повертається у свій нормальний стан. Це означає, що якщо потім у жінки буде партнер із меншим пенісом, ніж був раніше, він нікуди не провалиться. З новим партнером піхва розтягнеться рівно до того стану, який потрібно.

З віком або після декількох пологів м'язи тазового дна слабшають, кількість вагінальної змазки зменшується, стінки піхви стоншуються і стають менш еластичними. Якщо жінку це турбує, можна робити вправи для тазового дна та використовувати лубриканти.

Розмір пеніса немає значення

Банальна фраза, але правдива. Через те, що піхва підлаштовується під розміри пеніса, довжина та ширина члена не впливають на сексуальне задоволення жінок. Простіше кажучи, жінка може отримати задоволення від сексу та відчути оргазм незалежно від того, який член у партнера. Такого висновку дійшли сексологи Вільям Мастерс і Вірджинія Джонсон ще 1966 року.

Водночас розмір пеніса може вплинути на самооцінку. Так, якщо чоловік переживає, що не зможе задовольнити партнерку, у нього може зникнути ерекція – це називається синдромом тривожного очікування сексуальної невдачі. Виправляється це не операцією зі збільшення члена, а роботою з психологом чи сексологом.

Тому "бездонні вагіни та крихітні пеніси" – це стереотипи та об'єкти жартів, а не реальні перешкоди для отримання задоволення від сексу.