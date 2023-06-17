Возможно, исследований о физиологической совместимости нет, потому что с биологической точки зрения любой пенис может оплодотворить любую вагину, то есть размеры половых органов не влияют на зачатие. Выходит, все дело в личных предпочтениях.

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Вагина подстраивается под пенис

Влагалища отличаются по форме, цвету и размеру. Однако это не означает, что какой-нибудь пенис может оказаться слишком большим или слишком маленьким для влагалища. Если бы это так работало, тампоны продавались в соответствии с размерами влагалища, а не по количеству выделений.

Влагалище состоит из высокоэластичной ткани, которая поддерживается горизонтальными мышцами тазового дна. Эта ткань может растягиваться и возвращаться к прежнему размеру. Мышцы тазового дна, в свою очередь, сокращаются и расслабляются в зависимости от того, насколько женщина возбуждена. То есть если во время секса с проникновением влагалище слишком узкое, значит, женщина не возбуждена настолько, чтобы мышцы тазового дна расслабились.

Благодаря эластичности влагалища подстраивают под пенис. Предположим, женщина занимается сексом с мужчиной, у которого большой член. Как мы уже выяснили, если оно возбуждено, мышцы расслабляются, выделяется влагалищная смазка, а следовательно, проникновение не вызывает боли или дискомфорта.

Иногда может потребоваться время, чтобы влагалище подстраивалось под размеры пениса, но в любом случае после секса оно возвращается в свое нормальное состояние. Это значит, что если потом у женщины будет партнер с меньшим пенисом, чем раньше, он никуда не провалится. С новым партнером влагалище растянется ровно до того состояния, которое нужно.

С возрастом или после нескольких родов мышцы тазового дна ослабевают, количество вагинальной смазки уменьшается, стенки влагалища утончаются и становятся менее эластичными. Если женщина это беспокоит, можно делать упражнения для тазового дна и использовать лубриканты.

Размер пениса не имеет значения

Банальная фраза, но правдивая. Из-за того, что влагалище подстраивается под размеры члена, длина и ширина не влияют на сексуальное удовлетворение женщин. Проще говоря, женщина может получить удовольствие от секса и испытать оргазм вне зависимости от того, какой член у партнера. К такому выводу пришли сексологи Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон еще в 1966 году.

В то же время размер пениса может повлиять на самооценку. Да, если мужчина переживает, что не сможет удовлетворить партнершу, у него может исчезнуть эрекция – это называется синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи. Исправляется это не операцией по увеличению члена, а работой с психологом или сексологом.

Поэтому "бездонные вагины и крошечные пенисы" – это стереотипы и объекты шуток, а не реальные препятствия. для получения удовольствия от секса.