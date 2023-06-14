Пациентки с психогенным болевым расстройством могут длительно наблюдаться у гинекологов и других специалистов, не получая адекватной помощи из-за неправильной диагностики.
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Признаки вагинизма
Вагинизм (сексуальный невроз) проявляется рефлекторным сокращением мышц влагалища, что делает болезненным или невозможным половой акт. К диагностическим критериям вагинизма относятся:
- Постоянные или периодические трудности с влагалищным проникновением во время секса.
- Выраженная боль в половых органах или тазовая боль во время полового акта.
- Страх и патологическая тревога по поводу сексуальных болей, возникающих до или во время интимной близости.
- Чрезмерное напряжение тазовых мышц при влагалищном проникновении.
Любой из этих симптомов может стать основанием для постановки диагноза, если он сохраняется в течение полугода, влияет на сексуальную жизнь, не вызванную употреблением каких-либо веществ или другими медицинскими состояниями.
Сексуальное болевое расстройство часто возникает у жертв сексуального, физического, психологического насилия, женщин с тревожными и депрессивными расстройствами. Развивается она и при хроническом стрессе, при котором нарушается работа центральной нервной системы и снижается болевой порог.
Боль во время секса может являться защитной реакцией организма, если интимная близость вызывает у женщины отрицательные эмоции. Основное предназначение сексуальной боли – защитить женщину от нежелательного полового контакта. Тазовое дно чувствительно к патологической тревоге и страхам. Психическое напряжение приводит к повышению тонуса и самопроизвольному сокращению тазовых мышц, что становится причиной боли и мешает интимной близости.
Лечение вагинизма
Подходы к лечению женской сексуальной боли зависят от ее причины. Но часто это работа мультидисциплинарной команды, в которую входят врачи разных специальностей: например, гинеколог, уролог, дерматолог или сексолог. Часто не обойтись без помощи психолога или психотерапевта.
Усилиями специалистов и пациента можно полностью избавиться от этой проблемы или достичь длительной ремиссии.
Важный момент терапии – уделить внимание партнеру. Уточнить, сможет ли он участвовать в обследовании, лечении и реабилитации женщины. Партнеры пациентов, страдающих сексуальной болью, также могут испытывать сексуальную дисфункцию и психологические трудности в связи с заболеванием близкого человека.
Сексуальная близость с партнером и мастурбация – одни из фундаментальных желаний реализации своей сексуальности и лучшего качества жизни. Каждый человек достоин того, чтобы жить полноценно, без боли.