Японські вчені переконані, що інфікування бактеріями Fusobacterium (інвазивні бактерії) – є одним із ключових факторів розвитку ендометріозу. Наукова робота опублікована в авторитетному журналі Science Translational Medicine.

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У ході нового дослідження вчені з'ясували, що 64 % жінок із ендометріозом мають інфільтрацію бактерій Fusobacterium в ендометрії, тоді як серед жінок без цієї хвороби – таких лише 7%.

Що виявили вчені. Fusobacterium запускає сигнальні шляхи, які сприяють розростанню та міграції клітин, здатних призводити до ендометріозу. Ймовірно, за цим стоїть схильність бактерій щільно прикріплюватися та проникати в епітеліальну тканину.

При ендометріозі клітини ендометрію розростаються поза межами матки, що викликає сильний біль і може призвести до безпліддя.

Захворювання може приводити до: рясних менструацій;

труднощів із зачаттям;

тривалих періодів болю.

Хороша новина – хворобу можна лікувати за допомогою антибіотиків, до яких чутливі збудники.

Лікування мишей антибіотиком, до якого чутливі Fusobacterium, допомогло значно знизити кількість та величину розростань ендометрію. Тобто, антибактеріальна терапія може допомогти зменшити прояви ендометріозу у людей.

Проте це потребує перевірки у наступних дослідженнях.