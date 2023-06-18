Японские ученые убеждены, что инфицирование бактериями Fusobacterium (инвазивные бактерии) является одним из ключевых факторов развития эндометриоза. Научная работа опубликована в авторитетном журнале Science Translational Medicine.
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В ходе нового исследования ученые выяснили, что 64% женщин с эндометриозом имеют инфильтрацию бактерий. Fusobacterium в эндометрии, тогда как среди женщин без этой болезни – таковых всего 7%.
При эндометриозе клетки эндометрия разрастаются вне матки, что вызывает сильную боль и может привести к бесплодию.
- обильных менструаций;
- трудностей с зачатием;
- длительных периодов боли.
Хорошая новость – болезнь можно лечить с помощью антибиотиков, к которым чувствительны возбудители.
Лечение мышей антибиотиком, к которому чувствительны к Fusobacterium, помогло значительно снизить количество и величину разрастаний эндометрия. То есть, антибактериальная терапия может помочь снизить проявления эндометриоза у людей.
Однако это требует проверки в последующих исследованиях.