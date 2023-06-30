Чому деякі жінки імітують оргазм, і як розпізнати обман, розповіли фахівці Асоціації сексологів та сексотерапевтів України.

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Чому жінки імітують оргазм: 10 причин

Страх негативної оцінки (а що як партнер подумає, що я "фригідна" чи зі мною щось не так). "Хоч би все закінчилось якнайшвидше" (бо щось болить, є відчуття втоми, нецікаво, дуже довго, погана стимуляція). Страх образити партнера. Бажання підвищити самооцінку партнера. Переконання, що сексуальна жінка завжди має отримати оргазм (якщо я не отримую, то зі мною щось не так, а я ж хочу бути сексуальною). Щоб зберегти стосунки (без сексуальної комунікації в парі). Немає довіри до партнера, переживання про безпеку. Відсутність досвіду оргазмічності чи складнощі в досягненні оргазму. Нерозуміння важливості оргазму, звичка імітувати. Негативний досвід (спроба бути чесною не була сприйнята адекватно в минулому).

Як зрозуміти, що жінка імітує оргазм

Головною ознакою сексуального збудження жінки вважають появу вагінальної змазки. Малі статеві губи набухають, а великі – стоншуються та віддаляються від входу в піхву. Збільшується клітор та грудні залози, напружуються соски.

У фазі "плато" звужується вхідний отвір піхви на 30%, так звана "оргастична манжетка", а колір малих статевих губ змінюється, частішає дихання, підвищується тиск.

Зверніть увагу! Якщо збудження не закінчиться оргазмом, то гіперемія клітора може спостерігатись до кількох годин. Якщо був оргазм, то клітор стає надмірно чутливим і жінки уникають його стимуляції.

Якщо оргазм був, то жінка завмиратиме, внаслідок концентрації на приємних відчуттях, що йдуть від генітальної зони, пізніше вони поширяться по всьому тілу, відчуватимуться скорочення м'язів входу в піхву та пульсація в області тазу.

М'язова напруга по всьому тілу збільшиться, оргастична манжетка скорочуватиметься. Почервоніння досягатиме максимальної інтенсивності.