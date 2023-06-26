Стоячи

Для сексу необов'язкові ліжко, диван чи стіл. Потрібен тільки ваш партнер.

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Як: жінка сідає на чоловіка, охоплюючи ногами тіло (чоловік тримає коліна розведеними і стегна злегка розставленими). Чоловік стоїть і підтримують жінку за руки. Можна почати в сидячому положенні, щоб чоловік потім підвівся. Якщо любите екстрим, можна спробувати, щоб жінка забралася на чоловіка, який вже стоїть.

YMCA

Це веселий варіант 69, який найкраще підходить для дуже гнучких людей та тих, хто провів багато часу на килимку для йоги.

Як: підкладіть подушку під голову того, хто перебуває догори ногами, для зручності, а інший партнер нехай сяде на подушку, нахиливши таз якнайдалі вперед. Людина, яка сидить прямо, має повний доступ до всіх частин вульви, піхви, а партнер, що стоїть на голові, – до клітора або пеніса.

Хороший колишній

Ідеальна позиція, щоб приділити клітору належну увагу, використовуючи руки.

Як: партнери сідають на ліжко обличчям один до одного, витягнувши ноги вперед. Чоловік піднімає праву ногу жінки над своєю лівою та свою праву ногу над лівою ногою жінки. Після цього потрібно з'єднатись так, щоб чоловік міг увійти. Тепер обоє лягають на спину, ноги утворюють літеру Х.

Повільні, неквапливі рухи замінюють поштовхи.

Маслоробка

Позиція для любителів йоги.

Як: жінка лягає на спину, піднімає ноги і закидає їх на плечі. Один партнер присідає і проникає в іншого.

Сніговий янгол

Рекомендується, якщо у чоловіка гнучкий пеніс або якщо плануєте використовувати іграшки (наприклад, партнер зверху може фалоімітатором пестити партнера знизу). Крім того, в такому положенні лежачи є легкий доступ до ерогенних зон партнера і його таз ідеально розташований для того, щоб тертися об клітор.

Як: ро суті, це перевернута місіонерська поза. Жінка лягає на спину, а чоловік розташовується на ній сідницями до її обличчя. Вона піднімає ноги і охоплює ними його спину, щоб підняти таз і він зміг увійти в неї.

Візьміться за попу партнера, щоб допомогти йому ковзати вгору та назад.

Золоті ворота

Це найскладніша версія 69. Вона потребує великої сили рук та спини від верхнього партнера. Якщо позицію використовують дві дівчини, верхній партнерці потрібно бути особливо гнучкою.

Як: один партнер лягає на ліжко на спині. Йому потрібно зігнути ноги в колінах та зафіксувати стопи на ліжку, щоб зберегти рівновагу. Другому партнеру потрібно стати навколішки прямо над ротом першого, щоб бути спиною до його тіла. Тепер другому партнеру треба відкинутися назад, як у містку. Готово, ви чудові!