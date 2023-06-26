Стоя

Для секса необязательны кровать, диван или стол. Нужен только ваш партнер.

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Как: женщина садится на мужчину, охватывая ногами тело (муж держит разведенные колени и бедра слегка расставленными). Мужчина стоит и поддерживает женщину за руки. Можно начать в сидячем положении, чтобы мужчина потом встал. Если любите экстрим, можно попробовать, чтобы женщина забралась на уже стоящего мужчину.

YMCA

Это веселый вариант 69, который лучше подходит для очень гибких людей и тех, кто провел много времени на коврике для йоги.

Как: подложите подушку под голову находящегося вверх ногами для удобства, а другой партнер пусть сядет на подушку, наклонив таз как можно дальше вперед. Человек, сидящий прямо, имеет полный доступ ко всем частям вульвы, влагалища, а стоящий на голове партнер – к клитору или пенису.

Хороший бывший

Идеальная позиция, чтобы уделить клитору должное внимание, используя руки.

Как: партнеры садятся на кровать лицом друг к другу, вытянув ноги вперед. Человек поднимает правую ногу женщины над своей левой и правую ногу над левой ногой женщины. После этого нужно соединиться так, чтобы мужчина мог войти. Теперь оба ложатся на спину, ноги образуют букву Х.

Медленные, неторопливые движения заменяют толчки.

Маслоробка

Позиция для любителей йоги.

Как: женщина ложится на спину, поднимает ноги и закидывает их на плечи. Один партнер приседает и проникает в другое.

Снежный ангел

Рекомендуется, если у мужчины гибкий пенис или если планируете использовать игрушки (например, партнер сверху может фаллоимитатором ласкать партнера снизу). Кроме того, в таком положении лежа легкий доступ к эрогенным зонам партнера и его таз идеально расположен для того, чтобы тереться о клитор.

Как: по сути, это перевернутая миссионерская поза. Женщина ложится на спину, а мужчина располагается на ней ягодицами к ее лицу. Она поднимает ноги и обхватывает ими его спину, чтоб поднять таз и он сумел войти в нее.

Возьмитесь за попу партнера, чтобы помочь ему скользить вверх и назад.

Золотые ворота

Это самая сложная версия 69. Она нуждается в большой силе рук и спины от верхнего партнера. Если позицию используют две девушки, верхней партнерше нужно быть особенно гибкой.

Как: один партнер ложится на кровать на спине. Ему нужно согнуть ноги в коленях и зафиксировать стопы на кровати, чтобы сохранить равновесие. Второму партнеру нужно стать на коленях прямо над ртом первого, чтобы быть спиной к его телу. Теперь второму партнеру нужно откинуться назад, как в мостике. Готово, вы великолепны!