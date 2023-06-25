Мастурбация – часть здоровой сексуальной жизни. Для многих первым сексуальным опытом становится именно он, а не контакт с партнером. Хотя люди могут стесняться говорить о мастурбации, но здесь нет ничего плохого и вину испытывать не за что. Это делают люди всех возрастов и убеждений. В общем, мастурбировать нормально, даже если это происходит часто.

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Насколько часто можно мастурбировать

Некоторые люди мастурбируют каждый день или чаще, чем один раз в день, а кто делает это один раз в месяц или один раз в год. Мастурбировать даже несколько раз в день абсолютно безопасно, независимо от того, случился оргазм или нет. Есть только одно но: если мастурбировать слишком часто, могут болеть гениталии, но это обычно быстро проходит.

Несмотря на мифы о вреде частой мастурбации, она оказывает вредное физическое или эмоциональное влияние, даже если вы делаете это часто. Напротив, мастурбация имеет много преимуществ для физического и психического здоровья, например, может помочь справиться со стрессом и чувствовать себя хорошо.

Мастурбация помогает чувствовать себя лучше

Мастурбация, по сути, самый безопасный секс из всех. Вам не нужно беспокоиться о заражении инфекциями, которые передаются половым путем. Когда вы мастурбируете с партнером, риск передачи или заражения ИППП невелик, если, конечно, вы избегаете попадания спермы в тело вашего партнера.

Если вы чувствуете, что мастурбация влияет на вашу социальную жизнь, препятствует сексу в отношениях или вредит вашим гениталиям, обратитесь к урологу или сексологу.

Иногда из-за агрессивной мастурбации или, когда мужчина насильно сгибает половой член, чтобы прекратить эрекцию, можно сломать член. И здесь нужно немедленно обратиться к хирургу.

И помните, что не всем нравится мастурбировать и нет причин делать это, если вы этого не хотите. Равно как и продолжать верить в миф, что она может навредить.