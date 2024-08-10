Натомість олії, які мають абревіатуру RBD – refined, bleached, deodorized (рафіновані, вибілені, дезодоровані) – не найкращий вибір. Про це розповіла нутриціолог, експертка з харчування Анастасія Голобородько.

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Чому олії з таким маркуванням краще не споживати

Олії, які мають абревіатуру RBD, отримують шляхом подрібнення рослинного матеріалу, зазвичай насіння, для віджимання з наступною екстракцією розчинником, воднем, найчастіше гексаном, для отримання суперочищеної буквально від всього олії.

Як і у випадку з багатьма харчовими продуктами високого ступеня переробки, є питання щодо безпечності цієї олії.

Причина неочевидна

Довідка! Гідрогенізація – процес часткового або повного насичення воднем. По-перше, вважати гексан шкідливим – помилково, це міф! Гексан – дуже леткий розчинник (точка кипіння 69ºC) з дуже низькою токсичністю (LD50 для щурів 49,0 мілілітрів на 1 кг).

Гексан використовувався для вилучення олії з 1930-х років. Залишок до 0,8% і це НЕ шкодить. Шкодить інше – занадто масивне втручання заводів,

– наголосила Анастасія Голобородько.

Процес виготовлення рафінованої олії

Коли олія дезодорується, піддається впливу температури вище 200 °C (до 235 °C) під вакуумом протягом часу для видалення летких компонентів (вільні жирні кислоти і фосфоліпіди).

Під час впливу високих температур невелика кількість ненасичених жирних кислот – ω-6-лінолева і ω-3-ліноленова – перетворюються на ізомери трансжирних кислот.

Чому це погано? Навіть досить низькі рівні транс-ізомерів ω-3-ліноленової кислоти можуть шкідливо діяти на фракції холестерину, накопичення на судинній стінці.

Анастасія Голобородько – нутриціолог “Олії й так при розпаді від нагрівання проходять процес окислення та виділення вільних радикалів. Тож, рафіновані, фритюр, маргарини – зовсім не ок (не годяться для споживання). Чому вони в продажу? Офіційна позиція: у разі несистематичного вживання не шкідливо”.

Трансжири – магніт для запалень

А далі – маркетинг, пояснює експертка. Адже, та ж молекула, структуру якої ми запишемо набором елементів, може виглядати і поводитися по-різному.

Насправді трансжири – дефектна молекула, яка вбудовується в мембрани клітин і призводить до серйозних наслідків для здоров'я аж до перехідноклітинних станів – "магніт для запалень".