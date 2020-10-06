Препарат діє у двох напрямках – блокує реплікацію коронавірусу, одночасно пригнічуючи надмірну імунну реакцію на вірус, яка призводить до запалення. Вчені сподіваються на швидкий старт клінічних досліджень.

Вчені з Орхуського університету виявили, що препарат Дметілфумарат, який попередньо був схвалений для пацієнтів з розсіяним склерозом, пригнічує також реплікацію SARS-CoV-2, пише EurekAlert.

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Препарат бореться з надмірною імунною реакцією, викликаною SARS-CoV-2, яка залишається однією з головних причин смертності від COVID-19.

Оскільки це базові дослідження, ми, очевидно, не знаємо, чи діє препарат на інфекції у людей, і експерти-інфекціоністи мають перевірити це. Однак прогноз оптимістичний,

– підкреслили автори дослідження.

Сьогодні деяких пацієнтів з тяжкою формою COVID-19 успішно лікують статинами – препаратами для зниження рівня холестерину в крові. Останні дослідження показали механізм дії статинів проти коронавірусу.

Нагадаємо, наразі немає ефективного препарату проти коронавірусу. Хворих лікують препаратами, які попередньо довели свою ефективність проти інших захворювань.