Препарат від розсіяного склерозу показав ефективність проти коронавірусу
Препарат діє у двох напрямках – блокує реплікацію коронавірусу, одночасно пригнічуючи надмірну імунну реакцію на вірус, яка призводить до запалення. Вчені сподіваються на швидкий старт клінічних досліджень.
Вчені з Орхуського університету виявили, що препарат Дметілфумарат, який попередньо був схвалений для пацієнтів з розсіяним склерозом, пригнічує також реплікацію SARS-CoV-2, пише EurekAlert.
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Препарат бореться з надмірною імунною реакцією, викликаною SARS-CoV-2, яка залишається однією з головних причин смертності від COVID-19.
Оскільки це базові дослідження, ми, очевидно, не знаємо, чи діє препарат на інфекції у людей, і експерти-інфекціоністи мають перевірити це. Однак прогноз оптимістичний,
– підкреслили автори дослідження.
Сьогодні деяких пацієнтів з тяжкою формою COVID-19 успішно лікують статинами – препаратами для зниження рівня холестерину в крові. Останні дослідження показали механізм дії статинів проти коронавірусу.