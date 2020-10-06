Препарат действует в двух направлениях – блокирует репликацию коронавируса, в то же время подавляя чрезмерную иммунную реакцию на вирус, который приводит к воспалению. Ученые надеются на быстрый старт клинических исследований.

Ученые из Орхусского университета обнаружили, что препарат Дметилфумарат, который предварительно был одобрен для пациентов с рассеянным склерозом, подавляет также репликацию SARS-CoV-2, пишет EurekAlert.

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Препарат борется с избыточной иммунной реакцией, вызванной SARS-CoV-2, которая остается одной из главных причин смертности от COVID-19.

Поскольку это базовые исследования, мы, очевидно, не знаем, действует ли препарат на инфекции у людей, и эксперты-инфекционисты должны проверить это. Однако прогноз оптимистический,

– подчеркнули авторы исследования.

Сегодня некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19 успешно лечат статинами – препаратами для снижения уровня холестерина в крови. Последние исследования показали механизм действия статинов против коронавируса.

Напомним, сейчас нет эффективного препарата против коронавируса. Больных лечат препаратами, которые предварительно доказали свою эффективность против других заболеваний.