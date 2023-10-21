Звісно, це питання насамперед має вирішуватись індивідуально, а опиратись слід на свої суб'єктивні відчуття та потребу партнера. Але дізнатись наукові дані – вам теж може бути цікаво.

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Раніше загальноприйнятні норми в західному світі диктували тезу, що з сексуальними стосунками варто чекати до весілля, та сьогодні усе змінилось і цього правила дотримуються не так і багато пар. Кожен у праві самостійно вирішувати свою готовність до сексу.

Що кажуть науковці

Дослідження вчених показали, що більш тривале очікування перед сексом пов'язане з вищим задоволенням у шлюбі в майбутньому. Таким чином, ці дані резонують із поширеним переконанням, що пари мають перевірити свою сексуальну сумісність до того, як узаконити свої стосунки, чи просто перейти до більш серйозних стадій.

Є й інші дані, які це підтвердили. Дослідження проведене у 2012 році, показало схожі результати. Науковці використовували дані інтернет-опитування в США. І виявилось, що рішення про раннє співжиття часто визначається не свідомим вибором, а зовнішніми чинниками, такими як економічний тиск.

Передусім – ваш комфорт

Водночас психотерапевт Бартон Голдсміт вважає, що якщо обидві сторони почуваються комфортно, 36 годин після кількох тижнів побачень – це цілком прийнятний термін. Він також пояснює, що в цю кількість можна додати і той час, коли люди не зустрічалися, але були знайомі.

Інші експерти стверджують, що і "правило трьох побачень", або ж очікування кількох місяців теж досить розумні варіанти. Однак усі сходять у тому, що головне у питанні сексу – це розуміння і відкритий діалог між партнерами.