Конечно, этот вопрос, прежде всего, должен решаться индивидуально, а опираться следует на свои субъективные ощущения и потребность партнера. Но узнать научные данные – вам тоже может быть интересно.

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Ранее общеприемлемые нормы в западном мире диктовали тезис, что с сексуальными отношениями следует ожидать свадьбы, и сегодня все изменилось и этого правила соблюдаются не так и много пар. Каждый в праве без помощи других решать свою готовность к сексу.

Что говорят ученые

исследование Ученые показали, что более длительное ожидание перед сексом связано с высшим удовольствием в браке в будущем. Таким образом, эти данные резонируют с распространенным убеждением, что пары должны проверить свою сексуальную совместимость до того, как узаконить свои отношения или просто перейти к более серьезным стадиям.

Есть и другие данные, подтвердившие это. исследование проведенное в 2012 году, показало схожие результаты. Ученые использовали данные интернет-опроса в США. И оказалось, что решение о раннем сожительстве часто определяется не сознательным выбором, а внешними факторами, такими как экономическое давление.

Прежде всего – ваш комфорт

В то же время психотерапевт Бартон Голдсмит считает, что если обе стороны чувствуют себя комфортно, 36 часов после нескольких недель свиданий это вполне приемлемый срок. Он также объясняет, что в это количество можно добавить и то время, когда люди не встречались, но были знакомы.

Другие эксперты утверждают, что и "правило трех свиданий", или ожидания нескольких месяцев тоже достаточно разумные варианты. Однако все исходят из того, что главное в вопросе секса – это понимание и открытый диалог между партнерами.